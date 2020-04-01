В Украине создали сервис, не позволяющий имитировать дистанционное обучение

Украинская компания Beehiveor подготовила к выходу на рынок сервис валидации (подтверждения соответствия – Delo.ua) дистанционного обучения EyePass.

В отличие от существующих решений, которые контролируют только честность сдачи экзамена, EyePass анализирует весь процесс дистанционного обучения, отвергая попытки его имитации, сообщает пресс-служба фирмы-разработчика.

Указано, что для анализа поведения пользователя используется обычная веб-камера компьютера. С помощью алгоритмов компьютерного зрения она отслеживает движение глаз и фокус внимания человека перед экраном.

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В частности, система по движениям глаз определяет:

- области внимательного чтения, поверхностного просмотра и просто перелистывания (скроллинга) материала;

- фокус и время концентрации внимания;

- последовательность проработки различных частей материала;

- части материала, которые требуют больше усилий для их изучения;

- уровень переключения внимания между иллюстративными, текстовыми и, в перспективе, видеоматериалами и другие показатели ученика.

Используя данные, EyePass также предоставляет данные для оптимизации учебных материалов, указывая на "слепые" участки материала, фрагменты повышенной сложности, эффективность подбора и применения иллюстраций.

Известно, что Beehiveor — украинская компания, специализирующаяся на создании решений в области исследования поведения, разработки нейротехнологий для прогнозирования поведения, проведение инструментальных нейромаркетингових исследований, адаптации наукоемких современных технологий к задачам в работе с персоналом.

Компания основана в 2017 году учеными и преподавателями кафедры физиологии человека и животных КНУ имени Тараса Шевченко. Сейчас в состав коллектива входят специалисты по таким направлениям, как нейро- и психофизиологии, биология поведения, психология, висцеральная физиология, IT, Data Science.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал проект дистанционного обучения школьников. Уроки будут транслировать в Facebook, YouTube и по телевизору.

Перед этим Министерство цифровой трансформации разработало курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", где можно узнать о средствах коммуникации для учителей и учеников на период дистанционного обучения.

Также сообщалось, что 27 марта Google запустил украинскую версию ресурса для помощи учителям и ученикам на дистанционном обучении.