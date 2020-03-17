Украинская онлайн-школа английского языка открыла бесплатный доступ к своему сервису

В связи с закрытием образовательных учреждений на карантин и рекомендациями перехода на дистанционное обучение, украинская онлайн-школа английского языка EnglishDom открывает бесплатный доступ к сервису ED Words по изучению английских слов для школьников и студентов.

В EnglishDom отметили, что наблюдают стремительный рост спроса на образование онлайн. По данным Coursera, крупнейшей в мире платформы в обучении онлайн, в период с января по февраль 2020 года количество ее новых пользователей в Китае и Гонконге выросло почти на 50%.

Похожая ситуация и в других восточных странах, пострадавших от коронавируса, где границы между традиционным и онлайн обучением стираются. Так, по информации ЮНЕСКО, на 16 марта уже 85 стран закрыли свои учебные учреждения.

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"На дистанционное обучение перешли 777 миллионов детей и молодежи, к которым относятся и учащиеся, и студенты Украины. Чтобы предоставить им возможность учиться онлайн и полноценно использовать образовательные технологии EdTech, мы открываем бесплатный доступ к нашему сервису ED Words на 3 месяца", — сообщил Максим Сундалов, соучредитель и руководитель EnglishDom.

Максим Сундалов, соучредитель и руководитель EnglishDom

Мобильное приложение ED Words позволяет изучать английские слова с помощью алгоритма интервальных повторений с элементами геймификации. Всего в ED Words больше 28 тысяч английских слов для изучения в 350 тематических наборах, например: "Фильмы", "Топ 100 глаголов", "Словарь Геймера", "Футбол" и другие. Кроме того, есть возможность создавать свои наборы.

Мобильный тренажер ED Words, интегрированный в платформу EnglishDom, взаимодействует с другими сервисами компании. Например, с помощью расширения для браузера ED Translator можно добавлять новые английские слова из интернета в список на изучение и потом учить их в приложении. Система EnglishDom синхронизирует изучение слов в приложении ED Words и на сайте, и позволяет отслеживать прогресс — как пользователь учил английские слова последнюю неделю, месяц, год, за все время и по сравнению с другими пользователями.

Чтобы получить бесплатный доступ к ED Words на 3 месяца, необходимо установить приложение с App Store или Google Play, зарегистрироваться, перейти в свой профиль и ввести промокод ed_free.

СПРАВКА

EnglishDom — онлайн школа английского языка и, одновременно, продуктовая IT компания, которая вдохновляет выучить английский с помощью технологий и человеческой заботы, и является одним из лидеров EdTech в Восточной Европе. В компании работает международная команда из 400 сотрудников, среди которых 300 преподавателей английского языка. Платформа EnglishDom включает 5 инновационных сервисов для изучения английского языка, в их числе интерактивный цифровой учебник, где обучается более 35 тысяч студентов.