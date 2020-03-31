Из-за бездействия замминистра Стадного проблему школы на карантине решает Зеленский — СМИ

Министерство образования и науки Украины не имеет отношения к проекту "Всеукраинская школа онлайн", который стартует 6 апреля. Всю работу по созданию онлайн-сервисов для 40 педагогов из Киева, которые на время карантина станут учителями для всей Украины, оперативно выполнило Министерство цифровой трансформации. Об этом сообщают "Подробности".

Уроки будут транслироваться украинскими телеканалами каждое утро, а расписание занятий должно появиться в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.



"В Минобразования не объясняют, почему они не не решили проблему дистанционного обучения своими силами, в результате чего президенту пришлось подключать к этому ведомство Михаила Федорова", — отмечают "Подробности".



Все заявления заместителя министра образования Егора Стадного в последнее время касались исключительно "торгов" с министерством финансов за сохранения в полном объеме финансирования государственных программ. Например, МОН требовал оставить им 44,9 млн грн на создание (!) и апробацию электронных учебников, настаивая, что они пригодятся в условиях карантина.

"Егор Стадный и раньше занимался вопросами финансовых потоков, в частности перераспределения средств с бюджетных студентов на контрактников. Этой теме он посвятил большую часть своей работы в министерстве, куда пришел вместе с Анной Новосад из аналитического центра CEDOS, созданного на гранты Джорджа Сороса экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун", — говорится в статье.

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В центре CEDOS работала так же супруга Стадного Ирина Шевченко, назначенная заместителем министра здравоохранения при Зоряне Скалецкой.

СМИ сообщют, что Стадный как и Шевченко абсолютно подконтролен Квиту и полностью интегрирован в грантовую систему фондов Сороса. Примечательно, что на фейсбук-странице Стадного нет упоминания о его нынешней работе в министерстве, а указан только CEDOS.