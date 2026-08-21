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От фронта к пасеке: как ветеран Третьей ОШБ превратил пчеловодство в бизнес и помощь побратимам

Дмитрий Расный. Все фото предоставлены героем интервью
Дмитрий Рясный. Все фото предоставлены героем интервью

Бывший военный Третьей ОШБ Дмитрий Рясный родом из Луганщины, где его семья много лет занималась пчеловодством. После участия в большой войне, 37-летний ветеран снова вернулся к этому делу – уже на Днепропетровщине как переселенец. Потеряв пасеку и имущество в Луганской области, Рясный фактически начал бизнес заново: построил пасеку вблизи Днепра, запустил производство пенополиуретановых ульев и помогал другим ветеранам с грантами и бизнес-планами.

В рамках спецпроекта "Ветеранская экономика" в интервью Delo.ua Дмитрий рассказал, как семейное дело превратилось в ветеранский бизнес, почему гранты от украинских и иностранных компаний стали для него точкой роста и как пчеловодство помогает военным возвращаться в гражданскую жизнь.

Как вы начали заниматься бизнесом в области пчеловодства?

– Профессионально пчеловодством я начал заниматься в 2018 году, потому что мы уже жили с него. Отец подарил мне первые десять ульев. После увольнения из армии я также воспользовался программой центра занятости: тогда можно было получить сразу всю сумму выплат, которые государство должно платить в течение года. В моем случае это было около $2000. На эти деньги я купил ульи и начал развивать пасеку.

Когда вы впервые столкнулись с грантовыми программами?

– В 2018 году. Тогда была программа Украинского женского фонда при поддержке USAID для льготных категорий, в частности участников боевых действий. Это был мой первый опыт написания грантовой заявки.

Я выиграл $1000 и купил хорошую медогонку. Тогда понял важную вещь: ты сам пишешь заявку, подаешься, и если твоя идея убедительна, можешь получить поддержку.

После этого вы продолжили подаваться на гранты?

– Да. В 2020 году я получил поддержку от ПРООН – примерно 100-110 тыс. грн, где-то $3500-4000 по тогдашнему курсу. На эти средства снова купил оборудование для пасеки. Я увеличивал ее и видел, что все выходит.

Фото 2 — От фронта к пасеке: как ветеран Третьей ОШБ превратил пчеловодство в бизнес и помощь побратимам

Полномасштабная война и второй старт

Что случилось с бизнесом после начала полномасштабного вторжения?

– Моя пасека была в Новоайдарском районе Луганщины, а жил я в Лисичанске. Когда все началось, я уже не поехал на пасеку, потому что это было очень опасно. Мы выехали в Днепр, и я сразу принял участие в местной территориальной обороне.

Сначала я служил в ТРО "Азов-Днепр" (не путать с 12 бригадой "Азов" НГУ). Затем формировалась Третья отдельная штурмовая бригада, и в ноябре 2022 года я перевелся туда. После согласования мы заехали к югу от Бахмута – это район Андреевки, Курдюмовки и соседних сел. Я служил до августа 2023г.

Думали ли вы во время службы, чем будете заниматься по возвращении?

– Да. В 2022 году я понимал, что рано или поздно вернусь с войны и нужно будет что-то делать. Решил, что это снова будет пчеловодство, но уже на новом месте. Я купил 20 пчелосемей, ульи и оставил их знакомому. Просил только сохранить пчел, потому что не хотел по возвращении снова начинать с 10 ульев, как в 2018 году.

Сколько это было в деньгах?

– Одна пчелосемья тогда могла стоить около $150. То есть 20 пчелосемей – это примерно $3000. Но так получилось, что человек, у которого они были, уехал за границу. Пчелы погибли, остались только сами ульи.

После увольнения со службы в августе 2023 года я начал искать место, где можно снова поставить пчел и восстановить пасеку. Сезон в пчеловодстве стартует в марте-апреле, максимум в мае, поэтому у меня было несколько месяцев, чтобы найти локацию.

Первый майский мед мы обычно качаем в начале июня. Затем следует подсолнечный мед – это уже основной валовой продукт. Последние работы с медом обычно в августе, а дальше в сентябре-октябре-ноябре идет подготовка пчел к зиме. Когда температура стабильно падает до +10 градусов и ниже, пчелы уходят в зимовку до весны.

Где удалось найти новое место для пасеки?

– Приблизительно в 30 км от Днепра. Мы нашли в деревне заброшенный дом с большим двором. Людей в селе немного – около 300-350 человек. Продавцы пошли нам навстречу и согласились на отсрочку платежа. Территория была заброшена, все заросло, дом и сейчас непригоден для жизни, но двор подходил для работы. Мы начали все расчищать, ставить подставки под ульи, приводить участок в порядок.

У нас работает пять человек. Это не только те, кто выливает

ульи. Есть человек, который помогает на территории: косит, ухаживает за участком, выполняет другую работу. Для нашего формата это тоже немаловажная единица.

Фото 3 — От фронта к пасеке: как ветеран Третьей ОШБ превратил пчеловодство в бизнес и помощь побратимам

Гранты, обучение и запуск производства ульев

После возвращения в гражданскую жизнь вы снова искали грантовые возможности?

– Да. В ноябре 2023 года я увидел программу Helvetas для старта бизнеса. Затем попал в программу ПУМБ "Жить навстречу". Там было очень качественное обучение: ПУМБ заключил договор с Киевской школой экономики, и преподаватели КШЭ около двух месяцев обучали нас бизнесу. Занятия были дважды в неделю, также менторские консультации по направлениям – маркетинг, финансы и другие темы.

После учебы была защита бизнес-плана. Я подавался на 1 млн грн, но мне согласовали 500 тыс. грн. Идея была в том, чтобы уменьшить сезонность бизнеса, ведь в пчеловодстве она очень ощутима, поэтому мы решили запустить еще одно направление, связанное с пасекой – производство ульев из пенополиуретана.

Деньги мы получили в феврале 2025 года. Все 500 тыс. грн от ПУМБ направили именно на производство ульев – в частности, на формы для отливки. Мой личный вклад был в помещении: ремонт, подведение его в нормальное состояние, чтобы там можно было работать. К концу года мы достроили котельную, в январе запустили отопление и с середины января уже могли работать даже зимой.

Какие ульи вы делаете?

– Мы производим пенополиуретановые ульи. Сейчас полностью производим 10-рамочные комплекты, но уже планируем масштабирование, чтобы производить также 8- и 12-рамочные варианты. То есть хотим закрыть базовые потребности пчеловодов, которые к нам обращаются. Стандартные заказы на 10-20 ульев можно выполнять в течение 5-7 дней.

Сейчас производство ульев для вас важнее самой пасеки?

– Пасека хоть и сезонная, но мы постоянно ее расширяем. Сейчас есть около 200 пчелосемей. Пчеловодством я занимаюсь сам, привлекаю жену к откачке меда. А на производстве ульев работают люди, непосредственно занимающиеся отливкой и другими процессами.

К примеру, был грант от IREX на $10 тыс. Мы направили его на покупку оборудования для фасовки меда в маленькие стеклянные баночки, а также станок для фасовки меда в стики – примерно как фасуют сахар, только у нас это мед.

Мед крупными банками продавать менее выгодно. Поэтому мы фасуем его в маленькую тару, добавляем ценность и продаем с более высокой наценкой. Также запустили мед с орешками – подарочные наборы, маленькие баночки, которые люди заказывают, например, в качестве презентов гостям на свадьбу. Есть баночки с миндалем, кешью, арахисом, грецким орехом или миксом орехов. Все это заливается медом.

То есть сейчас бизнес максимально диверсифицирован?

– Да. Мы стараемся не зависеть от одного источника дохода. Это мы поняли еще в Луганской области: нельзя полностью зависеть от оптовых закупщиков. Один год цена на мед может быть $1 за килограмм, другой – $2,2. Нет прогнозируемости. Поэтому мы делаем ставку на фасованный мёд в маленькой таре, подарочные наборы и производство ульев.

Какие гранты еще в процессе реализации?

– Сейчас реализуем грант от Украинского ветеранского фонда примерно на 1,3 млн. грн. Защита была в конце марта этого года, далее – проверки и подписания документов. Реализация стартовала 1 июня. Мы подавались на увеличение пасеки, поэтому закупили компоненты, чтобы самостоятельно вывести пчел и увеличить пасеку еще на 200 пчелосемей.

Как работает механизм траншей в таких грантах?

– Это стандартный механизм у доноров. Тебе дают часть средств, ты должен отчитаться об их использовании: фото оборудования или товаров, расходные накладные, выписки со счетов, платежные поручения, документы ФЛП, у которых покупаешь. Донор проверяет, что ты действительно приобрел то, что было прописано в договоре, а не потратил деньги на другое. Если отчет принимают, переходишь к следующему траншу.

Фото 4 — От фронта к пасеке: как ветеран Третьей ОШБ превратил пчеловодство в бизнес и помощь побратимам

Как ветерану подготовиться к гранту

У вас уже есть большой опыт работы с грантами. Какие ключевые вещи важны в бизнес-плане?

– Прежде всего – прогнозирование. Я никогда не пишу очень оптимистичные характеристики. В прогнозах лучше закладывать пессимистический или средний сценарий, потому что всегда будут факторы, на которые ты не можешь повлиять и которые могут помешать продажам. То, что я реализовал несколько грантов, не означает, что все давалось легко. У нас было много отказов.

Как вы работаете с отказами?

– В Украинский ветеранский фонд мы подавались несколько раз. Сначала отпали еще на этапе документов, затем пришли к защите, но после финального этапа получили отказ. Лишь когда мы проанализировали все ошибки, поняли, что было не так и учли это, то победили с третьего раза. Мы с женой все пишем сами, не платим за бизнес-планы.

Вы помогаете другим ветеранам с грантами?

– Да. После того, как я стал победителем первого сезона программы ПУМБ "Жить навстречу", меня приобщали к менторству во втором и третьем сезонах. Я беру только те команды, где могу быть максимально полезным – то есть пчеловодство.

В третьем сезоне работал с командой из Харькова. Они написали качественную заявку, мы ее доработали и выиграли 500 тыс. грн. Сейчас они занимаются ветеринарией в сфере пчеловодства.

Как работает менторство в таких программах?

– Ментор подсказывает, где нужно доработать, например, что можно не ограничивать продажи одной областью, если товар можно отправлять по Новой почте или Укрпочте по всей Украине. Но это должна быть работа с двух сторон: команда должна быть открыта к переменам, а ментор – компетентным в своей сфере.

Финансирование в подобных программах получают не все участники?

– Да, количество победителей ограничено. Но деньги – это только часть программы. Не менее ценно само обучение: участники выполняют домашние задания, постоянно работают над бизнес-планом и даже в случае отказа получают готовый документ, который можно адаптировать для других грантовых программ.

Я также помогаю военным с инвалидностью: кому-то подсказываю по поводу грантов, кому-то по поводу пчеловодства. Даже начал бесплатно отправлять таким людям пенополиуретановые ульи – по одному, чтобы они могли попробовать. Один такой улей стоит около 3 тыс. грн, но для меня это небольшой вклад в хорошее дело.

Кроме того, я присоединился к двум ветеранским организациям – "Редуту", специализирующемуся на ветеранском бизнесе, и "Ветеранскому корпусу". Там занимаюсь направлением ветеранского бизнеса: помогаю с бизнес-планами, консультациями и запуском собственного дела.

Я просто хочу, чтобы ветераны пробовали. В 2018 году пчеловодство меня действительно вытащило. Многие увольнявшиеся со службы вместе со мной через полгода возвращались назад или начинали злоупотреблять алкоголем.

Пчеловодство как работа и восстановление

Что самое трудное в пчеловодстве и вообще в вашем бизнесе?

– Я бы сказал, что труднее всего – найти качественных рабочих, которым можно доверять, которые постоянно будут выходить на работу и не будут подводить. Если есть 10, 20 или 30 ульев как дополнительный доход, можешь все обслуживать сам. Но когда выходишь на промышленное количество и имеешь несколько направлений – пасеку, фасовку меда, производство ульев – без наемного труда никак.

Сколько меду может давать один улей?

– Это очень зависит от года и региона. В Луганской области я мог брать около 65 кг меда с одного улья за сезон. Здесь, в Днепропетровской области, прошлый год был очень жарким и почти без дождей, поэтому вышло около 25 кг с улья. В 2021 году в Луганской области у меня было 127 ульев, а здесь в прошлом году было 80. Сейчас уже около 200 пчелосемей.

Фото 5 — От фронта к пасеке: как ветеран Третьей ОШБ превратил пчеловодство в бизнес и помощь побратимам

Конкуренция, TikTok и планы экспорта

Где сложнее конкурировать – в меде или производстве ульев?

– В меде ты конкурируешь фактически со всеми пчеловодами, потому что сейчас интернет и почтовые перевозчики дали возможность продавать в любой уголок Украины. Поэтому важны упаковка, этикетка, условия производства. Я показываю, в каком помещении производится продукция: что это не сарай, а нормальное помещение с отоплением, плиткой, обшитыми стенами, канализацией и всем, что нужно для производства.

Что касается ульев, то до полномасштабной войны производителей пенополиуретановых ульев в Украине можно было сосчитать по пальцам одной руки. Сейчас появилось множество производителей: инженеров, мастеров, небольших мастерских. Люди даже в непромышленных объемах могут производить очень качественную продукцию.

Кто покупает ваши ульи и мед?

– Ульи в большинстве своем отправляем по Украине через Новую почту и Укрпочту. География очень широка. С медом так же: раньше в Луганской области мы продавали преимущественно локально – Северодонецк, Лисичанск. Сейчас многое отправляем по почте.

Какие каналы продаж работают лучше всего?

– У нас есть сайт – он скорее одностраничный и рекламный, но с него тоже есть продажи. Работают соцсети, выставки, знакомства. Мед также продается в автономном режиме: в Днепре есть договоренность с цветочным магазином, где стоят наши подарочные наборы. Также открывается сувенирный магазин Днепра, где тоже будет наша продукция. Для ульев отлично работает TikTok.

TikTok действительно приводит покупателей ульев?

– Да. Звонят даже люди по 65 лет, которые говорят, что не могут написать в Viber, но увидели меня в TikTok и хотят заказать. Это теплая аудитория: люди сами подписываются, потому что им интересно пчеловодство. Это не холодная реклама, где непонятно, нужен ли человеку твой продукт.

Как планируете масштабировать бизнес дальше?

– Мы будем расширять линейку ульев – добавлять другие комплекты, в том числе 8- и 12-рамочные. Также хочу увеличить пасеку до 600 ульев. Но в то же время не хочу покидать направление, к которому уже присоединилось: волонтерство, консультации для ветеранов, помощь с бизнес-планами и грантами.

Есть ли у вас опыт или планы продаж меда и ульев за границу?

– Опыта экспорта пока нет, но планы есть. В то же время, с медом это не так просто, ведь развитые страны защищают собственных производителей и имеют жесткие требования к импортной пищевой продукции.

Но Украина входит в число заметных экспортеров меда. Как это удается, несмотря на ограничения?

– Это работает преимущественно из-за больших контрактов. Компании экспортируют мед как сырье – в бочках по 300 кг и партиями примерно по 20 тонн. То есть речь идет не о розничной продаже, а о больших промышленных объемах.

В розницу выйти на европейский рынок гораздо сложнее. Необходимо выполнить много требований, пройти соответствующие проверки и подтвердить качество продукции. К примеру, Польша даже запрещает ввоз меда через границу в багаже.

Какой главный совет вы дали бы ветеранам, желающим начать собственное дело?

– Я бы хотел, чтобы ветераны искали себе подобных и объединялись. Когда человек общается с теми, кто имеет схожий опыт, ему проще и просить помощи, и принимать ее. Есть принцип "равный равному" – для ветеранской среды это очень важно.

Пока есть грантовые возможности, ими нужно пользоваться, потому что они могут закончиться. Каждый год ветеранов становится больше, конкуренция за программы будет расти и начать будет сложнее. Пока кто думает, кто берет и делает.

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