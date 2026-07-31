Ветеранская экономика: как украинский бизнес учится работать с новой реальностью

В Украине постепенно формируется новая социальная реальность, когда ветераны по возвращении с фронта становятся полноценными участниками развития экономики страны. Некоторые из них возвращаются на прежнее место работы, кто-то переквалифицировался и нашел для себя новую роль в гражданской жизни, когда другие уже создают собственные бизнесы, усиливая экономику страны. В рамках спецпроекта "Ветеранская экономика" рассказываем, как ветераны могут усилить экономику страны, и что для этого делает бизнес и государство.

Возвращение к гражданской жизни после фронта часто требует не только физического и психологического восстановления, но и профессиональной адаптации. Именно поэтому украинский бизнес все активнее вовлекается в реинтеграцию ветеранов, создавая комплексные программы поддержки. Среди них – обучение новым профессиям, переквалификация, карьерное консультирование, менторские инициативы и адаптация рабочих процессов к нуждам людей с боевым опытом. Подобные практики уже стали частью корпоративной политики Нафтогаза, Ощадбанка, МХП, Kernel, Киевстара и ряда других крупных работодателей.

Компании, пока не имеющие отдельных программ, внимательно следят за первыми примерами и постепенно ориентируются на их опыт. Несмотря на разный уровень системности, общим остается одно: бизнес все отчетливее осознает необходимость привлечения ветеранов к рынку труда как важной части обновления страны.

Ветеранская экономика – почему это актуально

В апреле 2026 года бывшая премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине уже насчитывается 1,8 млн ветеранов, нуждающихся в социальной поддержке, реабилитации и интеграции в гражданскую жизнь. Поэтому ветеранская политика должна быть органически интегрирована во все сферы жизни.

"Ветеранская политика - это больше, чем реабилитация и социальная поддержка. Наши люди после службы должны вернуть себе крылья - желание и возможность работать. В Украине уже 1,8 миллиона ветеранов, и наша задача - усиливать их экономическую свободу. Наша цель - трудоустроить 100 тысяч ветеранов и ветеранок до 2030".

С каждым днем ветеранов становится все больше, и, по оценкам правительства, после завершения войны у Украины будет около 5–6 миллионов ветеранов и членов их семей. Таким образом, ветеранская политика постепенно переходит от социальной поддержки к интеграции защитников и защитниц в экономику страны. Это не просто поддержка ветеранов на пути адаптации и интеграции в гражданскую жизнь, а комплекс государственных программ для защитников, среди которых:

развитие программ трудоустройства ветеранов;

поддержка переквалификации и образования;

финансирование ветеранского предпринимательства;

целевые программы интеграции в рынок труда.

Отдельное направление формируют общественные организации и международные партнеры, работающие с реинтеграцией ветеранов через психологическую и медицинскую реабилитацию, программы переквалификации, грантовые программы для запуска собственного дела.

Среди ключевых направлений, системно развивающихся в Украине: ветеранские программы реинтеграции от украинских благотворительных фондов;

международные программы поддержки через донорские организации и партнерские проекты;

инициативы бизнес-ассоциаций по привлечению ветеранов к рынку труда.

Поэтому ветеранская экономика в стране формируется уже сегодня, ведь сейчас защитники и защитницы нуждаются в лечении, поддержке, новых навыках, работе и т.д.

Изучаем проветеранские компании

В рамках спецпроекта "Ветеранская экономика" редакция Delo.ua в течение нескольких месяцев исследовала опыт украинских компаний в работе с ветеранами. Для этого было отправлено более 300 анкет крупнейшим работодателям в разных отраслях экономики. Анкета охватывала ключевые направления взаимодействия бизнеса с ветеранами, например трудоустройство, профессиональную адаптацию, образовательные программы и рескилинг. В ответ редакция получила и проработала более 50 анкет с описанием реальных практик поддержки ветеранов.

Результаты исследования показали, что в большинстве своем крупные компании, такие как Нафтогаз, ДТЭК, Метинвест, МХП, Kernel, ПУМБ и многие другие активно, интегрируют ветеранов в экономику и социальную жизнь. Стоит отметить, что важно то, что практически все крупные компании годами системно занимаются интеграцией ветеранов, ведь это не только проявление социальной ответственности, а часть долгосрочной стратегии, связанной с человеческим капиталом и послевоенного восстановления. Более того, опрошенные компании активно инвестируют в программы адаптации, обучения, психологической поддержки и внутренней мобильности.

В то же время, в рамках этого проекта редакция сознательно отказалась от классического ранжирования от первого до последнего места. Каждая компания, системно работающая с ветеранами, уже вносит вклад в восстановление страны и формирование ветеранской экономики. Поэтому речь идет не столько о конкуренции, сколько о разных подходах к взаимодействию с ветеранами. Вместе с тем компании из первой десятки демонстрируют наиболее комплексный и масштабный подход. Речь идет как о количестве ветеранов в штате, так и о глубине программ поддержки.

Так, Группа Нафтогаз, в которой работает около 100 тыс. человек, уже интегрировала почти 1800 ветеранов и выстроила разветвленную систему переквалификации на базе собственных учебных центров. Помимо профессионального обучения компания развивает отдельные программы адаптации к гражданской карьере и лидерскому развитию, в частности с учетом боевого опыта работников.

"Мы понимаем, что среди ветеранов компании есть работники с мощным лидерским потенциалом, управленческими амбициями и готовностью брать на себя ответственность за развитие команд и бизнеса. Именно поэтому совместно с Центром лидерства Защитников Украины НаУКМА была создана годовая программа "Будущие горизонты Нафтогаза". Это корпоративная программа управленческого лидерства, которая служит примером того, как стратегические бизнес-задачи компании могут быть успешно совмещены с профессиональной реинтеграцией ветеранов и развитием внутреннего кадрового потенциала. Уникальность программы заключается в том, что она не ограничивается обучением. Она создает системный механизм трансформации боевого опыта сотрудников в современные управленческие, лидерские и проектные компетенции, необходимые для развития крупнейшей энергетической компании страны в условиях войны и будущего восстановления Украины", — рассказали в Нафтогазе.

Похожий системный подход демонстрирует и Укрзализныця, которая является одним из крупнейших работодателей страны, где работает более 180 тыс. работников. В УЗ реинтеграция ветеранов охватывает весь цикл: от сопровождения во время службы до возвращения и последующей адаптации на рабочем месте. Компания объединяет материальную поддержку, обучение, медицинские и психологические сервисы и работу с семьями.

В секторе пищевых технологий МХП развивает собственную экосистему поддержки ветеранов в рамках программы "МХП Поруч". В компании делается акцент на индивидуальном подходе, в рамках которого учитывается состояние здоровья и опыт службы ветерана. Кроме того, в компании адаптируют рабочие места и обеспечивают сопровождение через психологические, юридические и карьерные сервисы.

Подобный подход демонстрирует ПУМБ. В банке также делают ставку на персонализированный подход к возвращению ветеранов к работе. Так, адаптация происходит при участии HR, руководителя и наставника, с фокусом на карьерные консультации, внутреннюю мобильность и обучение. Раздельно в банке внедряют бадди-систему поддержки и развивают сервисы психологической помощи.

"Система "бадди" не заменяет классическое HR-сопровождение, а дополняет его на уровне ежедневной адаптации и реинтеграции в банке. Если HR помогает выстроить процесс возвращения работника, сопровождает в организационных вопросах и развитии, то бадди работает ближе к реальному рабочему контексту. Это коллега, который в первые недели после возвращения помогает сориентироваться в во внутренних правилах или просто поддерживает в бытовых рабочих вопросах, которые не всегда можно прописать в инструкциях. Фактически, бадди покрывает то, что не всегда может покрыть HR", — рассказали в ПУМБ

Метинвест, в свою очередь, выстроил полноценную экосистему реинтеграции, охватывающую физическое и ментальное здоровье, социальную адаптацию, обучение и финансовую поддержку. Компания активно работает не только с ветеранами, но и командами и руководителями, готовя их к взаимодействию с демобилизованными работниками. Другие металлургические гиганты, в частности АрселорМиттал Кривой Рог, также выстраивают комплексные модели реинтеграции через координационные центры, медицинские программы и сопровождение ветеранов на всех этапах возвращения к работе.

Энергетические компании, такие как ДТЭК и Оператор ГТС Украины, объединяют обучение, медицинскую поддержку и финансовые гарантии. В ДТЭК это реализовано через комплексную программу "ПроВетеран" с персонализированным сопровождением и системной переквалификацией, тогда как Оператор ГТС Украины делает акцент на материальной поддержке, медицинском обеспечении и гибких условиях труда по возвращении.

"Для ДТЭК поддержка ветеранов - это системная стратегия, которая охватывает как сотрудников компании, так и более широкий общественный контекст. Внутреннее направление сосредоточено на программе "ПроВетеран", которая сопровождает сотрудника от момента мобилизации до адаптации после возвращения и дальнейшего профессионального развития. Внешнее — создание возможностей для ветеранов и ветеранок в экономике в целом посредством партнерств, развития инклюзивных практик и поддержки ветеранского предпринимательства. Мы не разделяем эти направления, ведь они усиливают друг друга", — подчеркнули в компании.

В то же время компании меньшего масштаба, например KNESS или Астарта-Киев, показывают, что системная работа с ветеранами не зависит от размера бизнеса. Они также внедряют индивидуальные программы адаптации, менторства, обучения и поддержки семей, формируя более гибкие и персонализированные подходы.

В итоге, несмотря на разные подходы и масштабы, все эти компании объединяют общее понимание того, что интеграция ветеранов не отдельное HR-направление, а часть широкой трансформации рынка труда в Украине.

Почему бизнесу нужны ветераны

Каждый бизнес строит свою стратегию по возвращению защитников и защитниц, но всех их объединяет общая цель – вернуть своих людей и ветеранов с рынка труда в гражданскую жизнь и рабочую среду через программы поддержки.

В Нафтогазе рассказали, что в 2022 году на предприятиях группы еще не было системных корпоративных программ поддержки ветеранов. В то же время, сами работники активно приобщались к волонтерству: объединялись в инициативные группы, чтобы помогать мобилизованным коллегам как на фронте, так и их семьям. В 2023 году компания перешла к более системному подходу, запустив программу "Повернення". Ее основой стала полная координация сотрудников, проходящих службу. С возвращением первых ветеранов фокус сместился на адаптацию. Компания начала системно собирать их потребности, параллельно готовя коллективы: для руководителей и сотрудников проводили тренинги, чтобы лучше понять опыт и перемены, с которыми возвращаются ветераны.

Ветераны сегодня выполняют миссию главного человеческого капитала в будущем нашей компании. Мы делаем на них ставку как на ответственных лидеров, способных выдержать любую стрессовую ситуацию. Это уже было доказано при вражеских обстрелах наших объектов. Ветераны – это первые люди, четко понимающие, как действовать в нестандартных и критических условиях Елена Артазей член правления, директор по человеческому капиталу группы "Нафтогаз"

В ДТЭК подчеркнули, что для бизнеса интеграция ветеранов постепенно становится не только социальной миссией, но и экономической необходимостью. Украина уже сталкивается с масштабным кадровым дефицитом и компании ищут способы сохранить и развивать человеческий капитал в новых условиях. В этом контексте ветераны – это не просто категория работников, нуждающихся в адаптации, а важный ресурс для рынка труда. Они возвращаются с новым опытом, навыками принятия решений в сложных условиях, ответственностью и способностью работать в команде. Создание возможностей для их профессиональной реализации одновременно решает две задачи: социальную, ведь это поддержка людей после службы, и экономическая через обеспечение бизнеса мотивированными работниками. Наконец, для компаний это вопрос не только ответственности, но и долгосрочной устойчивости, развития кадрового потенциала и конкурентоспособности, говорят в ДТЭК.

В МХП тоже уверены, что поддержка ветеранов – это инвестиция в долгосрочную занятость и развитие рынка труда. Часть из них возвращается на предыдущие позиции, другие проходят обучение, переквалификацию или запускают свой бизнес. К примеру, навыки работы с технологиями, полученные во время службы, могут трансформироваться в новые профессии. Кроме того, развитие ветеранского предпринимательства создает дополнительную экономическую активность в общинах: от локальных производств до сервисного бизнеса. Это расширяет цепи снабжения, создает рабочие места и усиливает региональные экономики.

"Когда поддержка ветеранов становится частью системной работы компании, это помогает не только людям вернуться к активной жизни, но и формирует более устойчивый бизнес и более сильные общины", - отметили в МХП.

Рескилинг: почему ветеранам часто нужна новая профессия

После демобилизации люди возвращаются с совершенно разным опытом, состоянием и готовностью снова включаться в рабочие процессы, поэтому универсального сценария адаптации не существует, говорят в ПУМБ. В банке рассказали, что строят этот процесс индивидуально с учетом физического и эмоционального состояния по возвращении, профессиональном опыте, мотивации и готовности к изменению роли. Такой подход помогает снизить уровень стресса, упрощает адаптацию и увеличивает возможность того, что работник остается в компании навечно.

"Кому-то комфортно вернуться в свою команду и сразу включиться в привычные задачи, а кому-то нужно время, другой темп или даже смена функционала или направления работы. Именно поэтому для нас гибкость — это не формальность, а возможность вместе с сотрудником найти формат возвращения, в котором человек сможет постепенно адаптироваться, восстановить рабочий ритм и снова почувствовать себя уверенно", — рассказали в ПУМБ.

По возвращении работник встречается с руководителем, где обсуждаются его ожидания, потребности и дальнейшие карьерные возможности. Часть ветеранов возвращается на предыдущие должности, а другие выбирают новое профессиональное направление или подразделение. Затем банк подбирает наиболее подходящий вариант, ориентируясь не только на вакансию, но и на комфортную адаптацию и восстановление рабочего ритма без чрезмерного стресса.

Рескил в МХП открывает для ветеранов возможности получить новое профессиональное направление и долгосрочную занятость. При отборе программ в компании учитывают реальный спрос рынка, перспективы трудоустройства и практическую ценность навыков. Отдельно оценивается опыт, полученный во время службы, который может стать преимуществом. Например, в подготовке операторов дронов ветераны часто имеют навыки работы с технологиями, концентрации и быстрого принятия решений. В сочетании с развитием агросектора, это открывает для них новые профессиональные возможности.

Роман Пасечник, ветеран, участник программы "Операторы дронов" от МХП

"Для нас важно, чтобы после обучения человек получал не только знания, но и реальные варианты, например работу по новой специальности, развитие или запуск собственного дела", - отмечают в МХП.

Кроме того, в компании акцентируют внимание на цифровых навыках ветеранов, уже ставших частью многих профессий: от маркетинга и коммуникаций до предпринимательства и управления собственным делом. Для части ветеранов это возможность работать удаленно, изменить направление деятельности или выбрать более гибкий формат занятости. Это также важно для ветеранов-предпринимателей, которые развивают собственное дело, ведь знания в сфере SMM, SEO, PPC или AI помогают продвигать продукт, работать с аудиторией и масштабировать бизнес.

В ДТЭК рассказали, что около 50% ветеранов возвращаются на свои предыдущие должности. Однако развитие новых направлений энергетики создает спрос на новые компетенции. Для компании важно, чтобы люди получали возможность развиваться с трансформацией отрасли. Поэтому программы переквалификации – это инвестиция в человеческий капитал и будущую устойчивость энергетического сектора Украины.

"Мы оцениваем профессиональный опыт человека, его мотивацию, физические возможности, интересы и перспективы развития конкретных профессий. Важно как научить новой специальности, так и создать условия для долгосрочной профессиональной реализации", - подчеркнули в компании.

Экономика после войны будет ветеранской

В правительстве отмечают, что восстановление экономики Украины невозможно без активного участия ветеранов. Для бизнеса и государства ветераны постепенно перестают быть отдельной социальной категорией и становятся полноценной частью рынка труда и предпринимательской среды. Их опыт, навыки принятия решений и устойчивость все чаще рассматриваются как элемент человеческого капитала, влияющий на эффективность компаний.

В результате ветеранская экономика постепенно выходит за пределы социальной ответственности и превращается в один из факторов экономического развития Украины и восстановления рынка труда.