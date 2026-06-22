Ветеранська економіка: ТОП-50 роботодавців для ветеранів

Повернення ветеранів до цивільного життя — один із ключових викликів для України. Після служби людям потрібні не лише реабілітація та підтримка, а й можливість знайти своє місце в економіці: повернутися до роботи, здобути нову професію або побудувати кар’єру в новій сфері. Саме тому бізнес дедалі активніше впроваджує програми адаптації, навчання, рескілінгу та працевлаштування ветеранів.

У межах спецпроєкту «Ветеранська економіка» редакція Delo.ua дослідила практики найбільших українських роботодавців і сформувала список компаній, які системно працюють із ветеранами. Для цього було проаналізовано десятки анкет, які містили питання працевлаштування, професійної адаптації, освітніх програм та розвитку кар’єрних можливостей для ветеранів.

Водночас це не класичний рейтинг із переможцями та переможеними. Ми свідомо відмовилися від жорсткого ранжування, адже кожна компанія, яка інвестує у повернення ветеранів до активного професійного життя, вже робить величезний внесок у відновлення країни. Цей список — про найкращі практики, які сьогодні формують нову культуру взаємодії бізнесу та ветеранів і закладають фундамент майбутньої ветеранської економіки України.

Як ми формували рейтинг

Рейтинг сформовано на основі двох груп показників: кількості ветеранів у компанії та наявності спеціальних програм їхнього професійного розвитку. Основним критерієм є кількість ветеранів у компанії станом на 1 січня 2026 року, яка має вагу 70%. Для зменшення впливу значного розриву між великими та меншими роботодавцями застосовано логарифмічну нормалізацію, що дозволяє більш збалансовано оцінювати компанії різного масштабу. Другий блок — програми підтримки ветеранів — має вагу 30% і враховує наявність освітніх програм та рескілінгу (перекваліфікації). Наявність кожної програми оцінюється за принципом: є — 1, немає — 0. Підсумковий бал компанії визначається як сума результатів за всіма показниками. У випадку однакового підсумкового балу компанії розміщуються в рейтингу в алфавітному порядку. Дані щодо загальної кількості працівників та кількості ветеранів у компаніях наведені станом на 1 січня 2026 року.

Група Нафтогаз

Галузь: нафтогазова

Кількість працівників: 100 000

Кількість ветеранів: 2071

Підсумковий бал: 100

Компанія має розгалужену мережу навчально-курсових комбінатів, на базі яких працівники-ветерани проходять перекваліфікацію за більш ніж 100 робітничими спеціальностями.

В межах Групи діє комплексна програма реінтеграції ветеранів «Повернення», яка допомагає працівникам адаптуватися до цивільного життя та повернутися до роботи після військової служби. Вона передбачає індивідуальний супровід, психологічну підтримку, адаптаційні заходи, а також можливості для навчання, підвищення кваліфікації та подальшого професійного розвитку.

Функціонує також програма «Військовий імунітет у цивільній кар’єрі» для адаптації до цивільної професійної діяльності та «Майбутні горизонти Нафтогазу» для розвитку лідерських, управлінських і проєктних компетенцій на основі бойового досвіду.

Окрім цього, спільно з FAST компанія розробила програму «Ветеран — опора безпеки» для підготовки внутрішніх інструкторів із домедичної допомоги з числа працівників-ветеранів.

АТ "Укрзалізниця"

Галузь: транспорт, залізничні перевезення

Кількість працівників: 184 000

Кількість ветеранів: 1518

Підсумковий бал: 98,53

У межах ветеранської політики компанія реалізує комплексний підхід до повернення ветеранів до роботи. Менеджери Центру турботи супроводжують працівників на всіх етапах реінтеграції — від мобілізації до повернення та адаптації на робочому місці. Підтримка охоплює збереження робочого місця, виплати й матеріальну допомогу, реабілітацію, створення безпечного робочого середовища, перекваліфікацію, а також юридичну, інформаційну, психологічну та медичну підтримку, включно з роботою з родинами мобілізованих працівників.

Для професійної адаптації ветеранів компанія має центр підготовки та перепідготовки персоналу. Працівникам допомагають обрати відповідний напрям роботи, а після повернення чи зміни посади вони проходять навчання та опановують нові спеціальності за підтримки наставників.

Метінвест

Галузь: ГМК

Кількість працівників: близько 50000

Кількість ветеранів: 1022

Підсумковий бал: 94,83

З 2023 року в Метінвесті діє екосистема реінтеграції ветеранів, що охоплює напрями ментального й фізичного здоров’я, соціальної адаптації, навчання та фінансової підтримки. Для ветеранів, мобілізованих працівників і їхніх родин доступні додаткові медогляди після демобілізації, психологічна підтримка, психологічна та фізична реабілітація, групові зустрічі «ПОБРАТИМ», реабілітація через плавання та розширене медичне страхування «ВЕТЕРАН».

Компанія також надає юридичні консультації, фінансову допомогу у зв’язку з мобілізацією та наслідками війни, проводить зустрічі на платформі «Спілкуй. Ветеран» і підтримує ветеранські спільноти. Для соціальної адаптації працюють фахівці з підтримки ветеранів, організовуються сімейні та спортивні заходи, відпочинок для дітей.

Окремий напрям — навчання ветеранів, а також підготовка колективів і керівників через програми «Герої поруч» та «Лідерство під час війни» для підтримки мобілізованих і демобілізованих працівників.

МХП

Галузь: харчові та агротехнології

Кількість працівників: 38 000

Кількість ветеранів: 979

Підсумковий бал: 94,43

МХП системно розвиває ветеранську політику у межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин «МХП Поруч», яка охоплює співробітників компанії та жителів громад у 13 областях присутності підприємств МХП.

У 2023 році компанія створила Центр із взаємодії з військовими та ветеранами, який забезпечує індивідуальний супровід на різних етапах — від служби до повернення у цивільне життя, професійної адаптації та подальшого розвитку.

Програма «МХП Поруч» охоплює правовий супровід, психологічну допомогу, медичні обстеження, лікування та реабілітацію, професійну адаптацію, навчання, програми рескілу й підтримку ветеранського підприємництва. Психологічну допомогу забезпечує команда з 22 штатних психологів, а для професійного розвитку ветеранам доступні понад 160 навчальних курсів на платформі SAP SuccessFactors та партнерські освітні програми.

МХП розвиває підходи підтримки та адаптовує ветеранів у робочому середовищі. Для цього компанія у партнерстві з Українським ветеранським фондом розробила курс «НадЛюди», який допомагає готувати колективи до взаємодії з військовими та ветеранами.

Компанія також розвиває програми професійної перекваліфікації, підтримує створення та розвиток ветеранських бізнесів допомагаючи ветеранам визначати нові професійні траєкторії та реалізовувати власні ініціативи.

ДТЕК

Галузь : енергетика

Кількість працівників: 55000

Кількість ветеранів: 700

Підсумковий бал: 91,29

Діє комплексна корпоративна програма підтримки ветеранів-співробітників «ПроВетеран», що охоплює весь шлях — від мобілізації до професійної адаптації та розвитку кар’єри. У межах програми кожен ветеран-співробітник отримує персоналізований супровід координатора — колеги-ветерана або HR-фахівця. Підтримка охоплює адаптацію в колективі, соціальні гарантії, кар’єрне консультування, психологічний і медичний супровід та наставництво.

Навчання ветеранів інтегроване в систему підготовки кадрів через мережу з 10 філій Академії ДТЕК. Ветерани проходять відновлення професійних навичок, перекваліфікацію, теоретичну підготовку тривалістю 1–1,5 місяця з подальшою практикою та кар’єрне консультування. Усі ветерани й ветеранки, які працюють у компанії, пройшли перепідготовку або здобули нову кваліфікацію.

У 2025 році 12 ветеранів-співробітників за підтримки компанії почали здобувати вищу освіту, а 18 колишніх співробітників, які раніше працювали у вугільній галузі, пройшли курс із сонячної енергетики, реалізований спільно з НТУ «Дніпровська політехніка». Ветерани також мають доступ до розширеного пакета медстрахування «Ветеран+», психологічної підтримки та програм реабілітації.

Укрнафта

Галузь: нафтогаз

Кількість працівників: 20 000

Кількість ветеранів: 604

Підсумковий бал: 89,92

Діє комплексна програма підтримки військовослужбовців і ветеранів, що визначає супровід працівників під час служби, після повернення та на етапі реінтеграції, а також механізми підтримки й відповідальних осіб.

Ветерани проходять перекваліфікацію на базі навчально-курсових комбінатів у Полтаві та Надвірній відповідно до висновків ВЛК, а також мають доступ до дистанційного навчання в системі СДО КЛІК. Для ветеранів групи Нафтогаз діє лідерська програма «Майбутні горизонти Нафтогазу», розроблена спільно з Центром лідерства захисників Києво-Могилянської академії. Компанія також проводить онлайн та офлайн тренінги з адаптації, роботи зі стресом і самопідтримки за участю військових психологів та зовнішніх тренерів.

АрселорМіттал Кривий Ріг

Галузь: металургія

Кількість працівників: 17224

Кількість ветеранів: 356

Підсумковий бал: 84,98

На підприємстві діє програма реінтеграції ветеранів. На базі центру «Єдине вікно» працює координаційний центр, де ветеранів супроводжують координатори — від подання заявки до отримання допомоги. Вони консультують щодо пільг і юридичних питань, організовують медичний і реабілітаційний супровід.

Для адаптації до цивільного життя діє маршрутна карта «Шлях повернення до трудової родини». «АрселорМіттал Кривий Ріг» співпрацює з центром «Я – Ветеран» та забезпечує інформаційну підтримку через чат-бот АМКР і Telegram-канал «Ветеран АрселорМіттал». Кожен ветеран безкоштовно проходить повне медичне обстеження та отримує лікування, реабілітацію, психологічну й стоматологічну допомогу, а також можливість навчання та перекваліфікації.

Для підтримки адаптації компанія також проводить спеціальні тренінги та програми менторства для керівників щодо роботи й комунікації з ветеранами.

Kernel

Галузь: АПК

Кількість працівників: 11500

Кількість ветеранів: 292

Підсумковий бал: 83,13

Kernel реалізує програму підтримки ветеранів, інтегровану в HR-систему компанії, яка охоплює супровід від мобілізації до повернення до роботи. Ознакою програми є системний підхід в поєднанні з індивідуальним супроводом, який забезпечують всі учасники адаптаційного процесу: HR-менеджери, керівники, команди, наставники-ветерани, психологи і, звісно, родини.

Компанія забезпечує адаптацію робочого місця, психологічну підтримку та оздоровлення для працівників і їхніх родин. HR-команди, керівники відповідають за адаптацію в колективі й робочих процесах. У компанії діє наставництво за принципом «рівний–рівному», коли ветерани з досвідом реінтеграції стають наставниками для колег.

За потреби компанія забезпечує перенавчання та підбір нових ролей. У 2025 році Kernel запустив окремий напрям кадрового резерву для ветеранів, спрямований на професійний розвиток і підготовку до керівних посад. Ветерани також долучаються як інструктори на курсах із домедичної допомоги та безпеки.

ПУМБ

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 6800

Кількість ветеранів: 280

Підсумковий бал: 82,74

ПУМБ підтримує ветеранське підприємництво через платформу «Жити назустріч», яка поєднує грантові, освітні та фінансові ініціативи. З літа 2024 року банк надав гранти 57 ветеранським бізнесам у розмірі від 500 тис. до 1 млн грн. У межах освітньо-грантової програми 110 команд у форматі «ветеран/захисник + цивільний» пройшли бізнес-навчання у Kyiv Graduate Business School. Також платформа включає безкоштовні проєкти з фінансової грамотності та розвитку підприємницьких навичок для ветеранів і членів їхніх родин.

У 2025 році на фінансування ветеранських бізнес-проєктів спрямовано 20,2 млн грн, ще 3,2 млн грн — на бізнес-навчання.

Астарта-Київ

Галузь: АПК

Кількість працівників: 7028

Кількість ветеранів: 220

Підсумковий бал: 80,50

У компанії створено відділ підтримки та інтеграції ветеранів і діє програма системної підтримки, що охоплює психологічну, соціальну, медичну та професійну адаптацію. Ветерани можуть отримати психологічні консультації, допомогу з документами й пільгами, супровід у лікуванні та реабілітації, а також підтримку родин.

Професійна адаптація включає навчання, перекваліфікацію, зміну професії та гнучкі умови праці. Діють програми «Ветеран–Ветеран» із менторством ветеранів та «Наставник у професії» для адаптації й розвитку професійних навичок. Для навчання працює платформа «Astarta LMS», якою у 2025 році скористалися 14 ветеранів. За бажанням ветерана компанія також організовує навчання у закладах освіти.

Інтерпайп

Галузь: ГМК

Кількість працівників: 9500

Кількість ветеранів: 214

Підсумковий бал: 80,24

Компанія забезпечує ветеранам комплексну підтримку, що охоплює лікування, реабілітацію, юридичний супровід та професійну адаптацію. Після демобілізації працівники проходять поглиблену медичну комісію, за потреби — додаткові обстеження, лікування, фізичну реабілітацію та психологічну підтримку.

Діє програма медичного страхування й Центр підтримки ветеранів із психологами і фахівцями з фізичного відновлення. У складних випадках ветерани проходять реабілітацію в мережі центрів RECOVERY. Компанія також надає правову допомогу щодо оформлення документів і пільг та організовує заходи для психоемоційного відновлення ветеранів і їхніх родин. За мобілізованими працівниками зберігаються робочі місця, а після повернення їм підбирають посади відповідно до стану здоров’я, адаптують графік чи функціонал і за потреби забезпечують навчання коштом компанії.

Аврора

Галузь: ритейл

Кількість працівників: 16195

Кількість ветеранів: 143

Підсумковий бал: 76,49

У компанії створено посаду Chief Veterans Officer, який відповідає за розвиток ветеранського напряму та супровід ветеранів, підтримуючи з ними постійний зв’язок. Для співробітників діють курси «Поруч з ветеранами» та «Як влаштоване військо». Ветерани мають доступ до внутрішніх навчальних і комунікаційних платформ, а компанія готова фінансувати перекваліфікацію та навчання у ВНЗ. У 2025 році «Аврора» відкрила 31 дистанційну вакансію для маломобільних ветеранів і забезпечила їх навчанням, технікою та адаптацією. Компанія також розвиває безбар’єрне робоче середовище та політику рівних можливостей.

НЕК "Укренерго"

Галузь: енергетика

Кількість працівників: 7700

Кількість ветеранів: 127

Підсумковий бал: 75,39

З 2023 року в компанії діє корпоративна програма «РАЗОМ» для підтримки демобілізованих працівників. Вона передбачає розширене медичне страхування, додаткову 21-денну оплачувану відпустку після демобілізації, адаптацію робочого місця, переведення або перекваліфікацію, психологічні та юридичні консультації, ре-онбординг, санаторне лікування та щорічну виплату до Дня захисників і захисниць України — до 10 тис. грн. У 2024 році запроваджено посаду «Менеджер із супроводу ветеранів війни та мобілізованих осіб». Компанія також реалізує програми професійного навчання та працевлаштування ветеранів і членів їхніх родин.

Оператор газотранспортної системи України

Галузь: енергетика

Кількість працівників: 8548

Кількість ветеранів: 595

Підсумковий бал: 74,78

З моменту мобілізації працівників компанія надає по 100 тис. грн на придбання амуніції, зберігає за ними робочі місця та виплачує мобілізованим 18 тис. грн щомісяця. У разі поранення передбачено 100 тис. грн матеріальної допомоги.

Для працівників, які повернулися зі служби, компанія передбачає гнучкі умови праці, можливість перенавчання та пріоритет у програмах розвитку. Діє розширене медичне обслуговування, включно зі стоматологією та протезуванням до 200 тис. грн.

Компанія також підтримує родини ветеранів, надаючи безкоштовні путівки, добровільне медичне страхування, допомогу на дітей у розмірі 50 тис. грн на рік і стипендії дітям мобілізованих та демобілізованих працівників у розмірі мінімальної зарплати.

SoftServe

Галузь: IT

Кількість працівників: близько 7000 (в Україні), загалом понад 10 000

Кількість ветеранів: 81

Підсумковий бал: 71,22

З 2023 року в компанії діє ветеранська програма для працівників, які повернулися після служби. Вона передбачає збереження робочого місця, фінансову підтримку, розширене медичне страхування, додаткову відпустку, гнучке навантаження та психологічну допомогу. Під час онбордингу ветерани разом із HR Business Partner або Talent Success Lead проходять Gap-аналіз і працюють за індивідуальним планом розвитку за підтримки ментора. На період донавчання та пошуку вакансій вони до 2 місяців перебувають у резерві з повною оплатою та мають доступ до 11 500 корпоративних курсів і 10 000 тренінгів Udemy Business. SoftServe також реалізує програму EmpowerU для ветеранів, військових і членів їхніх родин: п’ять потоків навчання зібрали понад 1600 учасників, 190 завершили програму, а троє випускників приєдналися до компанії.

Нова пошта

Галузь: логістика

Кількість працівників: 30 500

Кількість ветеранів: 384

Підсумковий бал: 70,69

Компанія розглядає ветеранів і ветеранок на всі посади за відсутності протипоказань до умов праці та виконання обов’язків. На job-платформах вакансії маркуються як такі, де надається перевага кандидатам із військовим досвідом. Для розширення можливостей працевлаштування компанія автоматизує ручні процеси, зокрема встановлює сортувальні стрічки та створює «легкі» робочі місця зі зменшеним фізичним навантаженням. Для працівників-ветеранів передбачене перенавчання у разі зміни посади чи функцій. У 2025 році компанія спрямувала 100 тис. грн на психологічну підтримку та 25 млн грн — на створення реабілітаційного містечка для ветеранів.

EPAM Україна

Галузь: IT

Кількість працівників: понад 9000

Кількість ветеранів: 76

Підсумковий бал: 70,63

Для адаптації ветеранів EPAM створила міждисциплінарну команду та навчальний курс для менеджерів, рекрутерів і people-партнерів. За мобілізованими працівниками компанія зберігає робочі місця, надає разову та щомісячну фінансову допомогу, а також забезпечує безкоштовні юридичні й психологічні консультації для них і членів їхніх родин.

Після служби ветерани можуть скористатися оплачуваною відпусткою post military leave до 60 днів, менторською підтримкою та навчанням. З 2023 року діє безкоштовна освітня програма «IT для ветеранів», учасниками якої стали понад 200 ветеранів, військових і членів їхніх родин, а перші випускники вже працюють в ІТ, зокрема в EPAM.

ПриватБанк

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 17000

Кількість ветеранів: 264

Підсумковий бал: 67,19

Банк запровадив комплексну програму підтримки ветеранів і їхніх родин, що передбачає додаткові пільги та сервіси. ПриватБанк працевлаштовує людей із військовим досвідом, зокрема через розміщення вакансій на спеціалізованих платформах для ветеранів. У партнерстві з OLX, Mastercard та EBA банк розвиває онлайн-платформу PrivatBank Business Platform.

Київстар

Галузь: телеком

Кількість працівників: близько 3700

Кількість ветеранів: 52

Підсумковий бал: 67,14

В компанії діє програма реінтеграції ветеранів «4.5.0. Нарешті вдома», побудована за принципом «нічого для ветерана без ветерана». Програма охоплює мобілізованих працівників, ветеранів і їхні родини. Підтримку координує менеджер із реінтеграції, а керівники виконують роль mentor-buddy та проходять підготовку до повернення ветерана в команду. Перед виходом працівника на роботу керівник і колектив отримують рекомендації щодо адаптації та комунікації, а HR-команда надає консультаційну підтримку.

Ветеранам доступні програми ментального здоров’я, юридичні та фінансові консультації, додаткові медичні обстеження, окремий простір для взаємодії та внутрішні корпоративні заходи. У 2025 році 16 ветеранів-співробітників скористалися розширеним пакетом медичних обстежень.

За запитом компанія організовує зовнішнє навчання, а також надає доступ до внутрішніх курсів і корпоративної бібліотеки KUKA. Для керівників і HR діють окремі навчальні програми щодо роботи з ветеранами.

IDS Ukraine

Галузь: FMCG

Кількість працівників: 3152

Кількість ветеранів: 52

Підсумковий бал: 67,14

Компанія забезпечує мобілізованих працівників фінансовою та матеріальною підтримкою, допомагає з амуніцією, зберігає робочі місця та сприяє поверненню до роботи після служби. Для ветеранів і демобілізованих працівників діє формат індивідуального наставництва: безпосередній керівник виступає куратором адаптації, допомагає інтегруватися в команду, адаптувати навантаження та визначити потреби у навчанні. За потреби формується індивідуальний план розвитку. В IDS Ukraine також працює внутрішній навчальний портал із курсами та освітніми програмами. У 2025 році навчання пройшли 25 ветеранів.

Alviva Group

Галузь: виробництво продуктів харчування

Кількість працівників: 6000

Кількість ветеранів: 50

Підсумковий бал: 66,78

Підхід компанії до адаптації ветеранів базується на трьох напрямах: професійній реінтеграції, створенні комфортного робочого середовища та комплексному супроводі. Компанія допомагає ветеранам повернутися до роботи через рескілінг, підвищення кваліфікації та адаптацію формату зайнятості відповідно до індивідуальних потреб. Програми реінтеграції та перекваліфікації розробляються індивідуально з урахуванням психологічної підтримки та можливостей працівника. Менторська програма охоплює професійне наставництво, а також інформаційну, юридичну й психологічну підтримку. Навчання та перекваліфікація здійснюються на базі Корпоративного університету Alviva Group. У 2025 році компанія інвестувала 3,5 млн грн у освітні проєкти, близько 10% — у програми для ветеранів.

Bayadera Group

Галузь: FMCG

Кількість працівників: 3500

Кількість ветеранів: 50

Підсумковий бал: 66,78

У компанії діють програми наставництва та підтримки ветеранів, що допомагають інтегруватися в колектив і адаптуватися до роботи. Компанія також фінансує перекваліфікацію та підтримує професійний розвиток працівників після служби. Освітня програма для ветеранів реалізується через внутрішню платформу LMS, яка надає доступ до онлайн-курсів, адаптаційних програм, індивідуальних навчальних траєкторій, тестування та бази навчальних матеріалів. Це дозволяє ветеранам здобувати нові навички та будувати подальшу кар’єру в компанії.

KNESS

Галузь: відновлювана енергетика

Кількість працівників: 1000

Кількість ветеранів: 48

Підсумковий бал: 66,40

Компанія реалізує комплексну програму підтримки ветеранів, що поєднує фінансовий супровід, адаптацію, навчання та реабілітацію. У 2025 році на матеріальну допомогу мобілізованим працівникам і ветеранам спрямовано 3,2 млн грн, зокрема на лікування, реабілітацію та підтримку родин у кризових ситуаціях.

Після повернення працівники проходять індивідуальну адаптацію за участі керівника, спеціаліста з навчання та фахівця із супроводу ветеранів. За потреби компанія забезпечує перенавчання, стажування та зберігає робоче місце й заробітну плату на період перекваліфікації.

KNESS також організовує реабілітацію та медичні консультації через партнерські центри в Україні та за кордоном. Для менеджерів і команд проводяться тренінги щодо взаємодії з ветеранами, а навантаження й формат роботи коригуються з урахуванням фізичного та психологічного стану працівника.

Мережа АЗК WOG

Галузь: паливний ритейл

Кількість працівників: близько 7000

Кількість ветеранів: 37

Підсумковий бал: 64,03

У WOG діє система наставництва та професійного розвитку для працівників-ветеранів. Досвідчені колеги супроводжують ветеранів на старті роботи, допомагаючи адаптуватися до процесів і стандартів компанії. Компанія покриває витрати на тренінги, воркшопи та інші формати навчання, а Корпоративний університет на базі e-learning платформи забезпечує доступ до навчальних матеріалів у будь-який час. WOG застосовує індивідуальний підхід до працевлаштування ветеранів, підбираючи вакансії та адаптуючи умови праці з урахуванням досвіду й фізичних можливостей. Компанія також підтримує рескілінг через внутрішні програми перекваліфікації та співпрацю із зовнішніми навчальними центрами.

Група компаній VIDI

Галузь: авторитейл

Кількість працівників: 1448

Кількість ветеранів: 31

Підсумковий бал: 62,42

Компанія адаптує працевлаштування ветеранів до специфіки автомобільної галузі, де частина посад має шкідливі або небезпечні умови праці. Якщо стан здоров’я не дозволяє повернутися до попередньої роботи, ветеранам пропонують перекваліфікацію та адаптацію робочого місця. VIDI фінансує внутрішнє навчання за індивідуальними планами, оплачує профільні курси й сертифікації та переобладнує робочі місця відповідно до фізичних можливостей працівників.

Професійна підготовка ветеранів здійснюється у співпраці з профільними навчальними закладами. VIDI також надає дилерські центри як базу для практичного навчання, залучає власних фахівців як менторів і узгоджує навчальні програми з потребами компанії, забезпечуючи можливість подальшого працевлаштування.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 4300

Кількість ветеранів: 150

Підсумковий бал: 61,93

Банк створив платформу We’re Proud, яка об’єднує підтримку мобілізованих працівників і ветеранів, програми адаптації після служби, ветеранські банківські сервіси, партнерські та освітні ініціативи. Платформа включає програму “Buddy for Veterans”, у межах якої ветеранів під час повернення до роботи супроводжують колеги-наставники. Вони допомагають адаптуватися до робочого середовища, зрозуміти внутрішні процеси та інтегруватися в команду. Для підготовки наставників банк проводить онлайн-навчання та залучає експертів із психологічної підтримки. Також банк реалізує безкоштовний онлайн-курс із фінансової грамотності “Know your finance” на платформі LMS Collaborator, яким у 2025 році скористалися близько 25 ветеранів.

Sense Bank

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 4341

Кількість ветеранів: 27

Підсумковий бал: 61,1

Працевлаштування ветеранів є частиною політики рівних можливостей банку. Для підтримки адаптації керівники проходять курс «Спілкування з колегами-ветеранами» та використовують чекліст повернення до роботи. У межах програми «Пліч-о-пліч» проводяться вебінари й навчальні курси для відкритого діалогу та комфортної інтеграції ветеранів у команди, а всі співробітники проходять курс «Культурна компетентність у середовищі інклюзивності». Банк розміщує вакансії на Work.ua та Robota.ua з орієнтацією на ветеранів, готує окремий розділ вакансій і розвиває партнерства з ветеранськими організаціями, зокрема ГО «Ветеранський корпус».

Carlsberg Ukraine

Галузь: FMCG

Кількість працівників: 1422

Кількість ветеранів: 26

Підсумковий бал: 60,83

Діє програма реінтеграції «Шлях ветерана», що охоплює шлях працівника від мобілізації до повернення на роботу. На початку служби працівники отримують разову виплату 40 тис. грн і щомісячну матеріальну допомогу. Під час служби компанія підтримує контакт через Telegram-канал «Підтримка Своїх», ініціативу «Кидай на банку», надає психологічну та фінансову допомогу у разі поранення, загибелі або пошкодження житла. Після демобілізації ветеранів супроводжує реінтеграційний баді — колега з досвідом повернення зі служби. У 2025 році програмами реінтеграції та навчання скористалися 26 працівників.

Intellias

Галузь: IT

Кількість працівників: 3004

Кількість ветеранів: 26

Підсумковий бал: 60,83

Під час повернення до роботи ветеранів супроводжує команда підтримки, до якої входять менеджер, Employee Experience Specialist та Military Coordinator. Компанія застосовує індивідуальний підхід до визначення ролі, навантаження та формату роботи. Для адаптації діють Military Buddy Program — менторство між ветеранами, індивідуальні зустрічі з менеджером, кар’єрні консультації та IntelliMentorship Program із довгостроковим (9–12 місяців) або короткостроковим (3–6 місяців) менторством для розвитку окремих навичок. Ветерани мають доступ до платформ Udemy, O’Reilly і LinkedIn Learning, внутрішніх тренінгів, програм перекваліфікації та можливостей переходу на нові ролі в компанії.

МакДональдз Юкрейн

Галузь: громадське харчування

Кількість працівників: 10674

Кількість ветеранів: 25

Підсумковий бал: 60,48

«МакДональдз» зберігає робочі місця та середню заробітну плату за понад 400 мобілізованими працівниками. Після повернення ветерани проходять адаптацію за індивідуальним планом із супроводом наставника та підтримкою команди. Компанія враховує індивідуальні особливості працівника, адаптуючи за необхідності графік, навантаження чи обов’язки. Для ветеранів діє програма відновлення навичок після тривалої відсутності, доступні психологічна підтримка, медичне страхування, тренінги з ментального здоров’я, а також матеріальна допомога у разі поранення, втрати майна або загибелі працівника внаслідок війни.

Укргідроенерго

Галузь: енергетика

Кількість працівників: 3637

Кількість ветеранів: 96

Підсумковий бал: 57,79

Компанія забезпечує підтримку ветеранів через програми онбордингу з персональним наставником із числа досвідчених працівників та супровід після адаптації. Для працівників-ветеранів передбачені профорієнтація для роботи на об’єктах компанії, навчальні програми за профільними спеціальностями та часткова компенсація вартості першої вищої освіти. Програми підтримки також включають адаптаційні заходи та фізичне й психологічне відновлення. Компанія застосовує індивідуальний підхід до підтримки кожного ветерана. У 2025 році на адаптацію, навчання та супровід працівників-ветеранів спрямовано близько 5,2 млн гривень.

Ciklum

Галузь: IT

Кількість працівників: 1955

Кількість ветеранів: 14

Підсумковий бал: 55,33

У компанії ветеранів супроводжують під час повернення до роботи та професійної адаптації. За кожним ветераном, який повертається на проєкт, закріплюється колега-ментор, що допомагає адаптуватися та актуалізувати знання. Для ветеранів у період реінтеграції команда Resource Planning забезпечує персоналізований кар’єрний супровід — від оновлення професійного профілю до підготовки до нових ролей і проєктів. Компанія підтримує рескіл і професійний розвиток через Ciklum AI Academy, внутрішні освітні програми та менторство, а також надає доступ до психологічної підтримки, розширеного медичного страхування й гнучких форматів роботи.

Райффайзен Банк

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 5113

Кількість ветеранів: 60

Підсумковий бал: 53,45

Ветеранська програма в банку діє з 2023 року та охоплює весь шлях працівника — від мобілізації до повернення до роботи. За мобілізованими співробітниками зберігаються робочі місця та заробітна плата. Діють адресні програми фінансової допомоги, медичної, психологічної підтримки й реабілітації. Процес реінтеграції ветерана координує Veteran Officer, за участю якого формуються індивідуальні плани адаптації, перекваліфікації та професійного розвитку. Для підтримки в команді керівник призначає buddy із числа колег, а ветерани можуть долучатися до менторських програм.

Працівникам-ветеранам і членам їхніх родин доступна платформа добробуту «РОЗУМІЮ» з безкоштовними та конфіденційними консультаціями психологів, юристів і нутриціологів, а на платформі Juno Journey — канал «Захисники і захисниці мають значення» з курсами та матеріалами щодо повернення до цивільного життя. Банк також фінансує апскіл і рескіл ветеранів та навчання керівників і команд, які з ними працюють.

Comfy

Галузь: ритейл

Кількість працівників: 4623

Кількість ветеранів: 43

Підсумковий бал: 50,40

Для працівників-ветеранів компанія забезпечує наставництво та менторську підтримку, а також можливість перенавчання й розвитку нових професійних навичок. Усі співробітники, включно з ветеранами, мають безкоштовний доступ до освітніх сторінок у внутрішніх соціальних мережах компанії, де розміщені навчальні та інформаційні матеріали.

Sigma Software Group

Галузь: IT

Кількість працівників: 2000

Кількість ветеранів: 5

Підсумковий бал: 46,76

Sigma Software зберігає робочі місця за мобілізованими працівниками та забезпечує підтримку ветеранів від служби до повернення в команду. Після демобілізації працівники можуть повернутися на попередню роль або змінити професійний напрям, а компанія формує індивідуальний план адаптації. Реінтеграцію координують HR Excellence Center, Sigma Software Unity Fund і Sigma Software University. Ветеранам доступні медичне страхування, психологічна підтримка, реабілітація, менторський супровід, перекваліфікація та індивідуальні освітні програми з поступовим залученням до проєктів.

METRO Україна

Галузь: ритейл

Кількість працівників: 3200

Кількість ветеранів: 28

Підсумковий бал: 46,50

METRO Україна реалізує програми підтримки мобілізованих працівників, ветеранів та їхніх родин. Під час служби компанія забезпечує фінансову підтримку, розширене медичне страхування та доступ до консультацій психологів, коучів і юристів. Після повернення ветеранам доступні матеріальна допомога під час лікування й реабілітації, додаткова оплачувана відпустка, кар’єрні консультації та підтримка у вирішенні соціально-побутових питань. Для системної роботи у 2025 році створено посаду Veteran Officer, який підтримує мобілізованих працівників, залучає ветеранів до роботи та координує їхню адаптацію після служби. В компанії є внутрішня платформа навчання, де кожен співробітник може розпочати шлях перекваліфікації та переходу на іншу роль.

Vodafone Україна

Галузь: телком

Кількість працівників: 4319

Кількість ветеранів: 25

Підсумковий бал: 45,48

У Vodafone підтримка ветеранів охоплює адаптацію, відновлення та професійний розвиток після служби. Компанія забезпечує супровід під час повернення до роботи, допомогу з організаційними та соціальними питаннями, медичний чекап, а за рекомендацією лікарів — санаторне лікування або збільшення ліміту на лікування. За потреби ветеранам доступні навчання, зміна ролі чи функціоналу, наставництво та підготовка команди до повернення колеги. Для ветеранів також діє спільнота взаємопідтримки. З 2023 року всі рекрутери Vodafone пройшли навчання з взаємодії з ветеранами, а минулого року компанія запровадила онлайн-вебінари для співробітників і офлайн-тренінги для керівників та топкоманди з питань комунікації й адаптації ветеранів.

Farmak

Галузь: фармацевтика

Кількість працівників: 2976

Кількість ветеранів: 23

Підсумковий бал: 44,73

Для ветеранів у Farmak діє комплексна програма підтримки, що охоплює юридичний супровід, медичне та психологічне відновлення, професійний розвиток і адаптацію. У межах медичного страхування ветерани можуть пройти повний медичний чек-ап, консультації лікарів, лікування та отримати психологічну підтримку. Компанія надає кар’єрні консультації, формує індивідуальні плани розвитку, фінансує перенавчання та забезпечує менторську підтримку. Для відновлення доступні санаторно-курортні програми, а спільно з БФ Родини Жебрівських — лікування та реабілітація поранених співробітників. У кожному підрозділі працюють координатори підтримки ветеранів. Спільно з Veteran Hub компанія навчає керівників, працівників і HR-фахівців взаємодії та найму ветеранів.

Starlight Media

Галузь: телебачення

Кількість працівників: 1500

Кількість ветеранів: 19

Підсумковий бал: 43,02

У компанії діє внутрішня ветеранська програма, що охоплює мобілізованих працівників, ветеранів та їхні родин. Програма передбачає юридичні консультації, психологічну підтримку, розширене медичне страхування, компенсацію витрат на реабілітацію після демобілізації, покриття занять у тренажерному залі та безкоштовне лікування у партнерських реабілітаційних центрах, зокрема у сфері фізичного й ментального здоров’я. Ветеранам також доступне безоплатне профільне навчання. Менторська підтримка працює за принципом «рівний рівному»: після повернення або працевлаштування ветерана його супроводжує колега-ветеран із того самого професійного напряму, який допомагає адаптуватися до змін у роботі та повернутися до робочого ритму.

Монделіс Україна

Галузь: FMCG

Кількість працівників: 900

Кількість ветеранів: 18

Підсумковий бал: 42,54

Компанія впроваджує програму підтримки працівників-ветеранів, що охоплює медичне, психологічне та професійне відновлення. Ветерани та члени їхніх родин мають доступ до психологічних консультацій, груп підтримки та юридичної допомоги з оформлення пільг і супроводу адміністративних питань. Для керівників і команд розроблено навчальні матеріали щодо взаємодії з ветеранами. Діють два формати менторської підтримки: індивідуальне та групове менторство через платформу психологічної підтримки, а також глобальна ветеранська спільнота компанії, де ветерани з різних країн підтримують українських колег. За потреби компанія адаптує робочі місця та пропонує ветеранам альтернативні ролі з додатковим навчанням і супроводом.

З 2023 року спільно з БФ «Благомай» компанія підтримує реабілітаційні заклади: станом на 2026 рік допомогу отримують 10 медичних установ.

Фармацевтична компанія "Дарниця"

Галузь: фармацевтика

Кількість працівників: 1200

Кількість ветеранів: 15

Підсумковий бал: 40,94

Компанія реалізує програму підтримки ветеранів «Наші Сильні», спрямовану на психологічну, фізичну та професійну адаптацію після служби. Ветерани долучаються до корпоративних програм навчання й розвитку нарівні з іншими працівниками — професійних тренінгів, воркшопів і курсів для розвитку фахових, управлінських і лідерських навичок. Компанія також надає медичне страхування підвищеної категорії, доступ до реабілітаційних і санаторно-курортних програм, психологічну та юридичну підтримку. За підтримки Veteran Hub розроблено «Путівник етичного спілкування» з рекомендаціями щодо взаємодії з людьми з військовим досвідом. Також «Дарниця» надає 20% знижки на власні лікарські засоби у фірмовій аптеці в Києві ветеранам, учасникам бойових дій та родинам загиблих захисників і захисниць.

Ощадбанк

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 16000

Кількість ветеранів: 66

Підсумковий бал: 39,33

Ощадбанк підготував Методичні рекомендації з найму ветеранів, а всі рекрутери пройшли відповідне навчання. У співпраці з психологами банк також розробив чек-лист першої розмови рекрутера з демобілізованим працівником. Під час відбору ветерани беруть участь у конкурсах на вакансії на рівних умовах з іншими кандидатами — ключовими критеріями є кваліфікація, компетенції та відсутність медичних протипоказань до роботи. За потреби банк готовий адаптувати формат роботи або робоче місце з урахуванням індивідуальних потреб працівника.

Медична лабораторія ДІЛА

Галузь: медицина, лабораторна діагностика

Кількість працівників: 2156

Кількість ветеранів: 12

Підсумковий бал: 38,99

У компанії діє програма адаптації ветеранів «Зустріч», що передбачає психологічний супровід і підтримку повернення до роботи. Психолог проводить зустрічі з ветераном, керівником і командою перед поверненням, а надалі підтримка надається за потребою працівника. Ветеранам доступні навчання або перенавчання, а у разі неможливості виконувати попередні обов’язки компанія організовує перекваліфікацію з урахуванням досвіду, стану здоров’я та можливостей працівника. Робоче місце й графік за потреби адаптуються. Працівники-ветерани також мають доступ до безкоштовних лабораторних обстежень, онлайн-платформи СМАРТ та внутрішніх навчальних програм.

Креді Агріколь Банк

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 2107

Кількість ветеранів: 9

Підсумковий бал: 36,54

У банку діє системна підтримка мобілізованих працівників і ветеранів, закріплена Політикою підтримки ветеранів. Роботу координує окремий фахівець із взаємодії з військовослужбовцями та ветеранами, а для комунікації працюють інформаційний Telegram-канал і спеціальна сторінка на внутрішньому порталі з корисними сервісами, програмами й тренінгами. За мобілізованими працівниками зберігаються робочі місця та середня заробітна плата, діють медичне й страхування життя, психологічні консультації з військовим психологом і юридична підтримка для працівників та їхніх родин. Після демобілізації банк забезпечує гнучкий або дистанційний формат роботи та можливість перекваліфікації. Для працівників проводяться вебінари й діє посібник із безбар’єрного спілкування.

Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед

Галузь: FMCG

Кількість працівників: 1438

Кількість ветеранів: 8

Підсумковий бал: 35,55

У компанії діє програма системної підтримки ветеранів, спрямована на реінтеграцію демобілізованих працівників у професійне життя. Під час повернення враховуються медичні рекомендації, а за потреби надається відпустка на відновлення. Для ветеранів передбачено адаптований онбординг і підтримку керівника та команди. За працівником закріплюється наставник — досвідчений колега або керівник, який допомагає адаптуватися до робочих процесів і вирішувати професійні питання. Компанія може адаптувати умови праці або запропонувати ролі зі зменшеним навантаженням, а за потреби зміни ролі — внутрішню ротацію, перекваліфікацію та доступ до внутрішніх і зовнішніх навчальних програм. Для керівників проводяться воркшопи з комунікації та взаємодії з ветеранами.

НІБУЛОН

Галузь : АПК

Кількість працівників: 2901

Кількість ветеранів: 21

Підсумковий бал: 28,91

Компанія реалізує комплексну програму підтримки ветеранів і членів їхніх родин, спрямовану на адаптацію та професійне повернення після служби. Для кожного працівника-ветерана визначаються індивідуальні потреби та формується персоналізований маршрут адаптації, що охоплює психологічні, соціальні та професійні аспекти. НІБУЛОН забезпечує доступ до психологічних і юридичних консультацій, реабілітаційних сервісів та соціального супроводу. Ветеранам доступні навчання, перекваліфікація, менторські програми й внутрішнє наставництво. Діє система Buddy за участю HR-фахівців і керівників, яка допомагає адаптуватися до робочих процесів і команди, а процес повернення регулярно оцінюється через зворотний зв’язок.

Компанія також проводить навчання для персоналу та співпрацює з Veteran Hub.

NOVUS

Галузь: ритейл

Кількість працівників: 6720

Кількість ветеранів: 21

Підсумковий бал: 28,91

Компанія відкрита до працевлаштування ветеранів, зокрема людей з інвалідністю, та за потреби адаптує робочі місця відповідно до їхніх можливостей. Реінтеграцію мобілізованих і демобілізованих працівників координує менеджер соціальних проєктів, який підтримує постійний зв’язок із військовослужбовцями, реагує на додаткові потреби та супроводжує ветеранів під час повернення до роботи й реабілітації. Компанія також реалізує програму реабілітації у Рівненському госпіталі, що включає проживання, харчування, лікування, фізіотерапію, діагностику та психологічні консультації за кошт роботодавця.

JTI Україна

Галузь: FMCG

Кількість працівників: 830

Кількість ветеранів: 13

Підсумковий бал: 24,69

JTI Україна забезпечує повернення працівників-ветеранів на робочі місця, які зберігаються за ними протягом служби в Силах оборони. Для нових працівників, зокрема ветеранів і ветеранок, діють індивідуальні програми адаптації та навчання, що враховують специфіку ролі й потреби співробітника. Ветерани, які раніше не працювали в компанії, можуть брати участь у конкурсах на вакансії на загальних умовах. Окремих програм рескілу для ветеранів компанія не має, однак готова розглядати можливості додаткового навчання за відповідним запитом.

Лемтранс

Галузь: логістика

Кількість працівників: 396

Кількість ветеранів: 7

Підсумковий бал: 19,45

Компанія створює умови для повернення ветеранів до професійної діяльності з урахуванням їхнього досвіду та індивідуальних потреб. Під час повернення до роботи увага приділяється поступовій інтеграції в робочі процеси та команду. За потреби демобілізовані працівники отримують час на відновлення, проходження медичного огляду, внутрішню консультаційну підтримку, а також можливість пройти додаткове навчання.

Sayenko Kharenko

Галузь: правничі послуги

Кількість працівників: 170

Кількість ветеранів: 2

Підсумковий бал: 10,28

Sayenko Kharenko підтримує ветеранів через психологічні, професійні та освітні ініціативи. З 2023 року юридична фірма співпрацює з проєктом психологічної підтримки DoLadu, який охоплює, зокрема, працівників, що повернулися зі служби або проходять реабілітацію. У 2023–2025 роках на розвиток проєкту Sayenko Kharenko разом із БФ «Дихай» спрямували понад 15 млн грн. Компанія зосереджується на збереженні та розвитку професійної експертизи працівників-ветеранів, оплачуючи участь у профільних форумах і конференціях. Також фірма є партнером DoLadu School — безкоштовної офлайн-програми для ветеранів із фінансової грамотності, підприємництва та адаптації до цивільного ринку праці.