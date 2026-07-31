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Рекордная засуха на Днестре: Украина и Молдова договорились о новом режиме работы водохранилища

Водность рек упала до 10% от нормы
Водность рек упала до 10% от нормы / Минэкономики

Из-за критического маловодия на Днестре Украина и Молдова договорились временно снизить сбросы воды из Днестровского комплексного гидроузла. Стороны установили объем сброса на уровне 85 куб. м/с на ближайшие две недели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

По данным Укргидрометцентра, июль 2026 стал одним из самых засушливых в истории наблюдений. Водность большинства рек украинской части бассейна Днестра упала до 10–40% от нормы, а приток к Днестровскому водохранилищу составлял лишь 21% от среднемноголетних показателей.

8 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд суточного притока за все время эксплуатации объекта. Прогноз на август также не предполагает существенных осадков.

Последствия для украинского бизнеса

Засуха уже привела к введению жестких регуляторных мер. Госводагентство ограничило специальное водопользование для 92 украинских предприятий и организаций в бассейне Днестра.

В течение июля Украина поддерживала компенсирующие сбросы на уровне не менее 100 куб. м/с. Это позволило молдавской стороне накопить ресурс в Дубоссарском водохранилище и гарантировать питьевое водоснабжение Кишинева.

Дальнейшая сохранность таких объемов создавала прямую угрозу для украинских питьевых водозаборов и промышленных потребителей.

"Мы должны обеспечить баланс между выполнением международных обязательств и защитой интересов украинских общин и водопользователей, ведь от уровня воды в Днестре зависит водоснабжение украинских населенных пунктов, предприятий и работа водозаборов", - подчеркнула заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Ирина Овчаренко.

Условия и последующие сценарии

Согласованный уровень в 85 куб. м/с будет действовать при условии, что приток воды составит 50-90 куб. м/с.

Если гидрологическая ситуация ухудшится или приток воды в Днестровское водохранилище будет ниже прогнозируемого (ниже 50 куб.м/с), Комиссия проведет внеочередное заседание для согласования режима работы.

Напомним, кризисы с маловодием этим летом охватили значительную часть Европы из-за продолжительных засух и аномальной жары. Дефицит водных ресурсов создает системные вызовы для агросектора, энергетики и промышленности по всему континенту.

Автор:
Татьяна Бессараб