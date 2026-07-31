Рекордна посуха на Дністрі: Україна та Молдова домовилися про новий режим роботи водосховища

Через критичне маловоддя на Дністрі Україна та Молдова домовилися тимчасово зменшити скиди води з Дністровського комплексного гідровузла. Сторони встановили обсяг скиду на рівні 85 куб. м/с на найближчі два тижні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

За даними Укргідрометцентру, липень 2026 року став одним із найпосушливіших в історії спостережень. Водність більшості річок української частини басейну Дністра впала до 10–40% від норми, а приплив до Дністровського водосховища становив лише 21% від середньобагаторічних показників.

8 липня було зафіксовано абсолютний антирекорд добового припливу за весь час експлуатації об’єкта. Прогноз на серпень також не передбачає суттєвих опадів.

Наслідки для українського бізнесу

Посуха вже призвела до запровадження жорстких регуляторних заходів. Держводагентство обмежило спеціальне водокористування для 92 українських підприємств та організацій у басейні Дністра.

Упродовж липня Україна підтримувала компенсуючі скиди на рівні щонайменше 100 куб. м/с. Це дозволило молдовській стороні накопичити ресурс у Дубосарському водосховищі та гарантувати питне водопостачання Кишинева.

Подальше збереження таких обсягів створювало пряму загрозу для українських питних водозаборів та промислових споживачів.

"Ми маємо забезпечити баланс між виконанням міжнародних зобов'язань та захистом інтересів українських громад і водокористувачів, адже від рівня води у Дністрі залежить водопостачання українських населених пунктів, підприємств та робота водозаборів", — підкреслила заступниця міністра економіки та довкілля України Ірина Овчаренко.

Умови та подальші сценарії

Погоджений рівень у 85 куб. м/с діятиме за умови, що приплив води становитиме 50–90 куб. м/с.

Якщо гідрологічна ситуація погіршиться або приплив води до Дністровського водосховища буде нижчим за прогнозований (нижче 50 куб.м/с), Комісія проведе позачергове засідання для узгодження режиму роботи.

Нагадаємо, кризи з маловоддям цього літа охопили значну частину Європи через тривалі посухи та аномальну спеку. Дефіцит водних ресурсів створює системні виклики для агросектору, енергетики та промисловості по всьому континенту.