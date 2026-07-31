Нафтовий гігант ОАЕ змінює правила: як тепер рахуватимуть ціну на нафту

Державна нафтова компанія ОАЕ (ADNOC) оголосила про повний перегляд механізму ціноутворення для власних марок сирої нафти. Рішення ухвалено через кілька місяців після різких коливань біржового еталону, до якого раніше були прив'язані контракти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

З 1 листопада 2026 року вартість усієї нафти ADNOC, видобутої як на суші, так і на шельфі, визначатиметься на основі регіонального бенчмарку Platts Dubai.

Таким чином компанія відмовляється від використання контракту ICE Futures Abu Dhabi, запровадженого у 2021 році.

Хоча раніше інсайдери ринку очікували зміну ціноутворення лише для морських сортів, офіційна заява компанії виявилася радикальнішою і охопила всі обсяги видобутку.

"Новий механізм ціноутворення підкріплює зобов’язання ADNOC щодо прозорості формування цін для нашої зростаючої клієнтської та інвесторської бази", — заявили в компанії.

У відповідь на рішення еміратського гіганта біржа ICE оголосила про негайне призупинення торгівлі всіма ф'ючерсними контрактами на сорт Murban, де відсутній відкритий інтерес.

Торги за контрактами з наявним відкритим інтересом будуть згортатися в міру закінчення терміну їхньої дії або після закриття позицій учасниками ринку.

Перехід на Platts Dubai свідчить про прагнення ОАЕ мінімізувати цінові ризики для покупців та повернутися до більш передбачуваного регіонального індексу в умовах турбулентності на глобальному енергоринку.

Нагадаємо, що ОАЕ офіційно залишили організацію ОПЕК з 1 травня, що суттєво змінює баланс сил усередині альянсу. В березні добовий видобуток нафти в Об’єднаних Арабських Еміратах скоротився більш ніж на 50%. Державна компанія ADNOC була змушена піти на такий крок через ескалацію конфлікту з Іраном та фактичне блокування Ормузької протоки.