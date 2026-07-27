Нафта у світі виросла ще на 10% на тлі війни між США та Іраном: якими будуть ціни на українських АЗС

На тлі побоювань щодо можливого блокування ключових морських артерій та напруження на Близькому Сході в Україні стрімко зростають гуртові та роздрібні ціни на пальне. Експерти, яких опитало Delo.ua , прогнозують подальше подорожчання дизелю й бензину, тоді як ринок скрапленого газу вже реагує новими рекордами на атаки в Чорному морі.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо знизилися після повідомлень про те, що Китай намагається відновити перемовини Ірану та США, які зайшли у глухий кут. За даними Reuters, попередні перемовини з цього питання відбулися під час візиту іранського міністра закордонних справ Ескандара Момені в Ісламабад.

Станом на вечір п'ятниці, 24 липня, від початку торгів ф'ючери еталонної марки Brent на вересень здешевшали на $3,91 за барель, або на 3,88% — до $96,78 за барель. Серпневі ф'ючери американської марки нафти West Texas Intermediate зменшилися на $2,88, або на 3,12% — до $89,31 за барель. За тиждень котирування Brent зросли майже на 10%, а WTI — на 8,4%.

Ризики для світових поставок нафти зараз є найбільшими від початку війни. Скорочення руху танкерів через Ормузьку протоку та загроза перебоїв із постачанням через Червоне море можуть вплинути на обсяги експорту енергоносіїв. За даними Kpler, у четвер через Ормузьку протоку пройшов лише один танкер - найнижчий показник із 7 травня. Експерти зазначають, що протока Баб-ель-Мандеб також залишається важливим маршрутом для транспортування нафти.

Бензин та дизель на АЗС дешевше ніж у гурті

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", на минулому тижні гуртовий ринок дизпалива демонстрував безпрецедентне зростання. Станом на 24 липня порівняно з 17 липня середня гуртова ціна дизпалива в Україні зросла на 14,53 грн/л — до 92,52 грн/л; порівняно з 22 липня дизель у гурті здорожчав на 7,97 грн/л.

На зовнішньому ринку після стрімкого зростання спостерігається корекція. Станом на вечір п'ятниці, 24 липня, ф'ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі знизилися на $43,65/т (–3,4%) порівняно із закриттям торгівельної сесії попереднього дня — до $1239,50/т. Водночас валютний ринок залишається відносно стабільним: офіційний курс долара США зріс на 0,06 грн — до 44,81 грн/$, тоді як курс євро знизився на 0,04 грн — до 51,06 грн/€, за даними НБУ. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті на минулому тижні також дорожчав. Станом на 24 липня порівняно з 17 липня середня гуртова ціна бензину зросла на 7,57 грн/л — до 79,87 грн/л. Порівняно з 22 липня бензин у гурті здорожчав на 5,94 грн/л.

На зовнішніх ринках бензин також дорожчав. Котирування на північно-західному базисі Eurobob у четвер, 23 липня, збільшилися на $34/т — до $1118–1171/т залежно від умов поставки. Південний індикатор FOB Med зріс на $23/т — до $1141/т. Протягом першої половини тижня темпи імпорту бензину продовжували зростати. За підсумками перших 22 днів липня середньодобові обсяги постачання бензину всіх марок перевищували показник червня на 41,6%.

На АЗС ціни також зростали разом із гуртом. Станом на 24 липня порівняно з 17 липня середня ціна бензину А-95 зросла на 4,76 грн/л — до 80,01 грн/л, а середня ціна дизпалива на заправках за вказаний період зросла на 8,39 грн/л — до 85 грн/л. На рівні операторів ринку основний тренд залишався єдиним. Мережі синхронізували роздрібні ціни з оновленими ринковими умовами, однак робили це з різною швидкістю. Ukrnafta підвищила ціни на бензини на 2 грн/л, а на ДП та ДП+ — на 3,50 грн/л. UPG збільшила вартість дизельного пального та преміального дизеля на 3 грн/л. OKKO та SOCAR здійснили більш суттєве коригування дизельного сегмента, підвищивши ціни на 5 грн/л. KLO також провела значний перегляд позицій ДП та ДП+, збільшивши їхню вартість на 5,50 грн/л. Одні з найбільших змін зафіксовано в AMIC Energy, де дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 6 грн/л. WOG провів більш стримане коригування, підвищивши ціни на дизельний сегмент на 1,50 грн/л. Серед регіональних операторів також спостерігалися різні темпи перегляду цін. В окремих мережах дизельне пальне подорожчало на 5–6 грн/л, тоді як зміни у бензиновому сегменті переважно залишалися в межах 1–3 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні стрімке здорожчання бензину та дизпалива продовжиться. Найближчим часом дизпаливо може увійти в ціновий діапазон 93–95 грн/л, а бензин — 89–90 грн/л.

Ситуація на ринку вкрай складна. Аграрії не захотіли брати пальне гуртом за ціною 90–95 грн/л і масово поїхали скуповувати його на АЗС за 83–84 грн/л. Це спричинило дефіцит на частині заправок. Щоб його подолати, ціна на стелах має хоча б зрівнятися з гуртовою Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, об'єктивно ціна на бензин та дизпаливо може перевищити 100 грн/л, але ця позначка є важливим психологічним бар'єром, і поки складно сказати, як на це відреагує уряд.

Газ дорожчає після атаки на танкер у Чорному морі

За даними "Нафторинку", після атаки на LPG-танкер Gas Lisbon у ніч із 21 на 22 липня, який віз 3 тис. тонн газу компанії "Мартін Трейд", ринок на півдні країни зайняв вичікувальну позицію. Великі імпортери повідомили про плани посилення заходів безпеки та продовження морського імпорту. Але загальний настрій трейдерів залишається стриманим.

24 липня середня ціна на LPG з доставкою по Україні стрімко зросла на 2993 грн/т порівняно з 22 липня, склавши 69909 грн/т. "Полтава Газтрейд" підвищила ціни на свій ресурс на 1450–6000 грн/т, встановивши пропозиції у широкому діапазоні 66500–74300 грн/т.

Водночас вартість самовивозом показала значний стрибок на 2408 грн/т, досягнувши 68418 грн/т. "Полтава Газтрейд", "Газтрон Україна", "ТД ДМС Трейд" та RLS суттєво підвищили вартість сумішей ($535-542$ кг/м3) на 1950–7000 грн/т, пропонуючи їх за 65000–72500 грн/т.

За перші 22 дні липня середньодобовий імпорт скрапленого газу збільшився на 7,2% порівняно з червнем, досягнувши 2,26 тис. т. Головним драйвером такого зростання стали залізничні відвантаження, обсяги яких підскочили майже вдвічі — до 0,31 тис. т. Водночас постачання вантажними автомобілями показали незначний приріст на 2,0% (до 0,66 тис. т), а морський імпорт залишився практично на попередньому рівні, знизившись лише на 0,7% (до 1,29 тис. т).

На АЗС газ також дорожчав, але більш плавно, ніж бензин та дизель. Станом на 24 липня порівняно з 17 липня середня ціна пропан-бутану на АЗС зросла на 1,06 грн/л — до 40,49 грн/л. Водночас ринок поступово переходить до нового цінового діапазону. Дедалі більше операторів наближаються до рівня понад 41 грн/л, що свідчить про поступове формування нового балансу і в цьому сегменті. Окремою особливістю поточного періоду стало те, що частина мереж не обмежилася одним переглядом протягом дня, а повторно змінювала ціни, реагуючи на поточну ситуацію. Така динаміка стала одним із найбільш характерних сигналів цього періоду, адже демонструє, наскільки оперативно роздрібний сегмент адаптується до нових умов.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, дефіциту на ринку скрапленого газу поки немає, але весь газ, який зараз пропонують трейдери, є дорогим. На цьому тижні бізнесмен очікує зростання ціни на газ у гурті на 3–5 тис. грн/т та на 2–3 грн/л на АЗС.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 82,90 89,90 41,90 WOG 82,90 89,90 41,90 Socar 82,90 89,90 41,90 Motto - 85,90 39,90 БРСМ-Нафта 78,99 86,99 39,49 UPG 79,90 86,50 40,50 UKRNAFTA 79,90 85,90 39,90

Дані: застосунки мереж АЗС.