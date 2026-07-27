Президент прокоментував відставку Федорова та роль Сирського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість повернення Михайла Федорова на посаду, однак не дав прямої відповіді. Водночас глава держави наголосив, що під час війни ключове значення має ефективна робота всієї системи, а не окремих посадовців, а також закликав до єдності між Генштабом і Міністерством оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Зеленський пояснив свою позицію щодо кадрових змін

Глава держави пояснив, що кадрові рішення під час війни мають бути спрямовані на забезпечення ефективної роботи всієї системи, а не окремих посадовців.

Зеленський наголосив, що поважає як Михайла Федорова, так і колишнього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Водночас він підкреслив, що успіх військових операцій, зокрема ударів по військових об'єктах на території Росії, є результатом спільної роботи розвідки, спеціальних служб, військових підрозділів, Генерального штабу та командування, а не заслугою однієї людини.

Відповідаючи на запитання журналіста про можливе повторне призначення Федорова, президент не підтвердив і не спростував таку можливість. Натомість він дав зрозуміти, що не хоче, аби внутрішні суперечки між посадовцями впливали на ухвалення важливих військових рішень.

"У мене немає часу на розмови чи переговори. Немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з'ясовувати, хто з них правий, а хто ні", – сказав Зеленський.

Президент також окреслив головні завдання, які стоять перед державою. За його словами, Україна потребує нового підходу до мобілізації, подальших кроків для посилення обороноздатності, тісної взаємодії між Генеральним штабом і Міністерством оборони, а також вирішення питання розвитку систем протиракетної та антибалістичної оборони.

Окремо Зеленський зазначив, що високо оцінює досягнення Федорова у розвитку безпілотних технологій, однак наголосив, що навіть найсучасніші дрони не здатні повністю замінити українських військових на полі бою.

"Якщо у вас не буде солдатів на фронті, ви втратите одну територію, втратите село, а після села ви втратите місто", – підкреслив президент України.

Відставка Федорова та Сирського

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

Додамо, міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади, опублікувавши підсумки роботи своєї команди — чого вони встигли і не встигли.

21 липня Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних Сил України (ЗСУ).

Ймовірно, таке рішення викликане численними акціями протесту у великих містах України. Мітингувальники, зокрема, вимагали відставки чинного головкома Сирського.