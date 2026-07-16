Федоров звинуватив Сирського у зриві реформі ТЦК

Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, підтвердив конфлікт із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, який поставив президенту ультиматум щодо звільнення Федорова.

Як пише Delo.ua, про це він заявив на брифінгу у Києві 16 липня.

Федоров підтвердив, що пропонував замінити головкома Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова, "якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами".

Він сказав, що його команда запропонувала "кардинальне рішення - зміна і головкому, і начальника Генштабу", у тому числі для того, щоб надалі уникнути скандалів, як у полку "Скеля", де катували та вбивали новобранців.

За його словами, інакше росіян перемогти не вдасться.

Федоров наголосив, що "не будував політичної кар’єри, не створював власні компанії, не займався бізнесом".

При цьому він заявив, що Сирський "плете інтриги", пояснивши це тим, що головком блокував його ініціативи як міністра оборони.

"За фактом він поставив ультиматум. Замість того, щоби придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну", - заявив колишній міністр оборони.

Також Федоров звинуватив Сирського у зриві реформи ТЦК. Він заявив, що півроку не відповідав на ці звинувачення, щоб не було публічного конфлікту і щоб не уникати відповідальності: "Це не я".

"Але кому підпорядковується ТЦК? Сухопутним військам. А вони головкому та Генштабу", - заявив Федоров.

Він каже, що "неможливо вирішити питання мобілізації без нового суспільного договору та реальних змін до армії". Він наводить як приклад з одного боку скандал із вбивством двох людей військовими 155-ї бригади, а з іншого - з бригадами, де, як стверджує Федоров, "черга з добровольців".

Раніше про конфлікт Федорова та Сирського писав The Economist..

Відставка Федорова

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

Офіційно про звільнення Федорова поки що не оголошено, однак він сам фактично підтвердив свою відставку, заявивши, що "це було великою честю служити українському народу на посаді міністра оборони".

Зазначимо, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко наразі розглядається головним кандидатом на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.