Можлива відставка Федорова: The Economist розповів про його конфлікт із Сирським

Між міністром оборони Михайлом Федоровим і частиною вищого військового керівництва України виникли розбіжності щодо підходів до реформування армії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Economist.

За даними The Economist, військові визнають його роль у розвитку безпілотників, однак критикують окремі рішення у сфері закупівель і планування.

Федоров очолив Міністерство оборони у січні. До цього він займався цифровою трансформацією, запуском застосунку "Дія" та розвитком української "армії дронів". Його прихильники очікували, що цей досвід допоможе модернізувати військо.

За перші пів року на посаді Федоров провів аудит Міністерства оборони та військових бригад. За даними видання, перевірка виявила перевитрати на 300 млрд грн, або близько 6,6 млрд доларів.

Частину закупівель перевели на відкриті тендери. За словами Федорова, це дозволило знизити ціну 155-міліметрових артилерійських снарядів на 16%.

Водночас The Economist пише про напруження між Федоровим і більш консервативною частиною військового керівництва, зокрема головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За інформацією видання, міністр порушував питання про його звільнення, але не отримав підтримки президента України Володимира Зеленського.

У червні почалося впровадження першого великого пакета реформ Федорова. Він передбачає:

підвищення виплат фронтовій піхоті приблизно з 2,5 тис. доларів до 7 тис. доларів на місяць і більше;

запровадження контрактів на шість, десять, 14 і 24 місяці;

підготовку до обмеженої демобілізації військових, які служать найдовше;

активніше залучення іноземців до служби.

За даними The Economist, до кінця 2026 року планують розпочати обмежену демобілізацію військових із найдовшим строком служби. Також уряд розглядає можливість платити посередницьким компаніям по 7 тис. доларів за кожного завербованого іноземного військового. У перспективі іноземці можуть становити від 20% до 50% нових контрактників.

Критики Федорова визнають його внесок у цифровізацію та розвиток закупівель дронів, але вважають, що відсутність військового досвіду ускладнює розуміння внутрішньої роботи армії. Частина генералів, за даними видання, називає його реформи оновленою версією вже наявних ініціатив.

Суперечки також викликає система мотивації підрозділів за підтверджене знищення техніки та особового складу противника. Її опоненти вважають, що такий підхід може зміщувати увагу на більш помітні результати й недооцінювати інші важливі завдання, зокрема спостереження та контроль маршрутів.

Команда Федорова відповідає, що масштабні зміни зазвичай стикаються з опором на початковому етапі. Сам міністр визнає, що припускався помилок у поясненні реформ військовим, але вважає, що зможе заручитися їхньою підтримкою.

За даними The Economist, Федорова підтримують насамперед молодші офіцери та технологічні підрозділи. Вони вважають, що збільшення ролі дронів та інших технологій допомагає зберігати життя військових і пришвидшує зміни в армії.

Зазначимо, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко наразі розглядається головним кандидатом на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.