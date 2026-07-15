Возможна отставка Федорова: The Economist рассказал о его конфликте с Сырским

Между министром обороны Михаилом Федоровым и частью высшего военного руководства Украины возникли разногласия по подходам к реформированию армии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The Economist.

По данным The Economist, военные признают его роль в развитии беспилотников, однако критикуют отдельные решения в сфере закупок и планирования.

Федоров возглавил Министерство обороны в январе. До этого он занимался цифровой трансформацией, запуском приложения "Действие" и развитием украинской "армии дронов". Его поклонники ожидали, что этот опыт поможет модернизировать войско.

За первые полгода в должности Федоров провел аудит Министерства обороны и военных бригад. По данным издания, проверка выявила перерасход на 300 млрд грн, или около 6,6 млрд долларов.

Часть закупок была переведена на открытые тендеры. По словам Федорова, это позволило снизить стоимость 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 16%.

В то же время The Economist пишет о напряжении между Федоровым и более консервативной частью военного руководства, в частности, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По информации издания, министр поднимал вопрос об его увольнении, но не получил поддержки президента Украины Владимира Зеленского.

В июне началось внедрение первого крупного пакета реформ Федорова. Он предполагает:

повышение выплат фронтовой пехоте примерно с 2,5 тыс. долларов до 7 тыс. долларов в месяц и больше;

введение контрактов на шесть, десять, 14 и 24 месяца;

подготовку к ограниченной демобилизации военных, которые служат дольше;

активнее привлечение иностранцев в службу.

По данным The Economist, до конца 2026 года планируется начать ограниченную демобилизацию военных с самым длинным сроком службы. Также правительство рассматривает возможность платить посредническим компаниям по 7 тыс. долларов за каждого завербованного иностранного военного. В перспективе иностранцы могут составлять от 20 до 50% новых контрактников.

Критики Федорова признают его вклад в цифровизацию и развитие закупок дронов, но считают, что отсутствие военного опыта затрудняет понимание внутренней работы армии. Часть генералов, по данным издания, называет его реформы обновленной версией уже имеющихся инициатив.

Споры также вызывает система мотивации подразделений за подтвержденное уничтожение техники и личного состава противника. Ее оппоненты считают, что такой подход может смещать внимание на более заметные результаты и недооценивать другие важные задачи, в частности, наблюдение и контроль маршрутов.

Команда Федорова отвечает, что масштабные изменения, как правило, сталкиваются с сопротивлением на начальном этапе. Сам министр признает, что допускал ошибки в объяснении реформ военным, но считает, что сможет заручиться их поддержкой.

По данным The Economist, Федорова поддерживают, в первую очередь, младшие офицеры и технологические подразделения. Они считают, что увеличение роли дронов и других технологий помогает сохранять жизнь военных и ускоряет изменения в армии.

Отметим, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривается главным кандидатом на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.