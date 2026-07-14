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Новим міністром оборони замість Федорова можуть призначити очільника МВС Клименка

Ігор Клименко
Ігор Клименко / МВС

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко наразі розглядається головним кандидатом на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.

Як пише Delo.ua, про це повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, по кадрових перестановках в силовому блоці уряду останні новини такі:

  • Ігор Клименко буде призначений на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова. 
  •  Іван Вигівський, чинний глава Нацполіції, розглядається як наступник Клименка на посаді очільника МВС.

Крім того, чинного голову Запорізької ОВА Івана Федорова планують призначити на посаду віцепрем'єр-міністра замість Олексія Кулеби.

Василевська-Смаглюк додала, що шодо призначення Олександра Поклада головою СБУ, то голосів для його затвердження поки немає.

Кадрові зміни в уряді — що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і складу керівників правоохоронних органів.

Прем'єр-міністерці Юлії Свириденко президент запропонував іншу посаду. Її можуть призначити послом України у США.

13 липня до Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністерки. Розглянути її планують 14 липня.

Тимчасово обов’язки прем’єра, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.

Найбільш ймовірним кандидатом на нового очільника уряду ЗМІ та окремі нардепи називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького. У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз".

Як писав РБК-Україна, майже стовідсотково в наступному Кабміні не буде віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби. А його посаду знову пропонують розділити на дві: Мінрегіон та Мініфраструктури й відновлення.

Також буде розділено і Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Його нинішній очільник Олексій Соболєв в новому уряді займатиметься першими двома напрямками, тоді як відновиться окреме Міністерство сільського господарства, яке має очолити Тарас Висоцький.

Також очікується, що в новому уряді з'явится новий міністр освіти й науки – замість Оксена Лісового це місце може зайняти його заступник Микола Трофименко, однак цю кандидатуру ще не фіналізовано.

Співрозмовник РБК-Україна припустив й інші ротації під час зміни уряду, наприклад, віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качку потенційно може змінити посол України при ЄС Всеволод Ченцов. Можливою є також заміна голови Міністерства ветеранів – але потенційний кандидат замість Наталії Калмикової поки не відомий.

Натомість діючий мер Харкова Ігор Терехов залишиться на своїй посаді, попри різноманітні чутки в соціальних мережах.

Автор:
Світлана Манько