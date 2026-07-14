Новим міністром оборони замість Федорова можуть призначити очільника МВС Клименка

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко наразі розглядається головним кандидатом на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.

Як пише Delo.ua, про це повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, по кадрових перестановках в силовому блоці уряду останні новини такі:

Ігор Клименко буде призначений на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова.

Іван Вигівський, чинний глава Нацполіції, розглядається як наступник Клименка на посаді очільника МВС.

Крім того, чинного голову Запорізької ОВА Івана Федорова планують призначити на посаду віцепрем'єр-міністра замість Олексія Кулеби.

Василевська-Смаглюк додала, що шодо призначення Олександра Поклада головою СБУ, то голосів для його затвердження поки немає.

Кадрові зміни в уряді — що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і складу керівників правоохоронних органів.

Прем'єр-міністерці Юлії Свириденко президент запропонував іншу посаду. Її можуть призначити послом України у США.

13 липня до Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем’єр-міністерки. Розглянути її планують 14 липня.

Тимчасово обов’язки прем’єра, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем’єр-міністр.

Найбільш ймовірним кандидатом на нового очільника уряду ЗМІ та окремі нардепи називають очільника групи "Нафтогаз" Сергія Корецького. У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз".

Як писав РБК-Україна, майже стовідсотково в наступному Кабміні не буде віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби. А його посаду знову пропонують розділити на дві: Мінрегіон та Мініфраструктури й відновлення.

Також буде розділено і Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Його нинішній очільник Олексій Соболєв в новому уряді займатиметься першими двома напрямками, тоді як відновиться окреме Міністерство сільського господарства, яке має очолити Тарас Висоцький.

Також очікується, що в новому уряді з'явится новий міністр освіти й науки – замість Оксена Лісового це місце може зайняти його заступник Микола Трофименко, однак цю кандидатуру ще не фіналізовано.

Співрозмовник РБК-Україна припустив й інші ротації під час зміни уряду, наприклад, віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качку потенційно може змінити посол України при ЄС Всеволод Ченцов. Можливою є також заміна голови Міністерства ветеранів – але потенційний кандидат замість Наталії Калмикової поки не відомий.

Натомість діючий мер Харкова Ігор Терехов залишиться на своїй посаді, попри різноманітні чутки в соціальних мережах.