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Новым министром обороны вместо Федорова могут назначить главу МВД Клименко
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривается главным кандидатом на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила нардепка Ольга Василевская-Смаглюк.
По ее словам, по кадровым перестановкам в силовом блоке правительства последние новости таковы:
- Игорь Клименко будет назначен на должность министра обороны вместо Михаила Фёдорова.
- Иван Выговский, действующий глава Нацполиции, рассматривается как преемник Клименко в должности главы МВД.
Кроме того, действующего главу Запорожской ОВА Ивана Федорова планируют назначить на должность вице-премьер-министра вместо Алексея Кулебы.
Василевская-Смаглюк добавила, что по назначению Александра Поклада главой СБУ, то голосов для его утверждения пока нет.
Кадровые изменения в правительстве – что известно
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и состава руководителей правоохранительных органов.
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Наиболее вероятным кандидатом на нового главу правительства СМИ и отдельные нардепы называют главу группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого. В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз".
Как писал РБК-Украина, почти стопроцентно в следующем Кабмине не будет вице-премьера и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы. А его должность снова предлагают разделить на две: Минрегион и Министруктуры и восстановление.
Также будет разделено и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Его нынешний глава Алексей Соболев в новом правительстве будет заниматься первыми двумя направлениями, тогда как восстановится отдельное Министерство сельского хозяйства, которое должно возглавить Тарас Высоцкий.
Также ожидается, что в новом правительстве появится новый министр образования и науки – вместо Оксена Лесного это место может занять его заместитель Николай Трофименко, однако эта кандидатура еще не финализирована.
Собеседник РБК-Украина допустил и другие ротации во время смены правительства, например, вице-премьера по евроинтеграции Тараса Утко потенциально может сменить посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Возможна также замена главы Министерства ветеранов – но потенциальный кандидат вместо Натальи Калмыковой пока не известен.
А действующий мэр Харькова Игорь Терехов останется на своей должности, несмотря на всевозможные слухи в социальных сетях.