Михаил Федоров, возглавлявший Министерство обороны Украины с января 2026 года, подтвердил конфликт с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, который поставил президенту ультиматум по увольнению Федорова.

Как пишет Delo.ua, об этом он заявил на брифинге в Киеве 16 июля.

Федоров подтвердил, что предлагал заменить главкома Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, "если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями".

Он сказал, что его команда предложила "кардинальное решение - смена и главка, и начальник Генштаба", в том числе для того, чтобы в дальнейшем избежать скандалов, как в полку "Скала", где пытали и убивали новобранцев.

По его словам, иначе россиян победить не удастся.

Федоров подчеркнул, что "не строил политическую карьеру, не создавал собственные компании, не занимался бизнесом".

При этом он заявил, что Сырский "плете интриги", объяснив это тем, что главком блокировал его инициативы как министра обороны.

"По факту он поставил ультиматум. Вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну", - заявил бывший министр обороны.

Также Федоров обвинил Сырского в срыве реформы ТЦК. Он заявил, что полгода не отвечал на эти обвинения, чтобы не было публичного конфликта и чтобы не уходить от ответственности: "Это не я".

"Но кому подчиняется ТЦК? Сухопутным войскам. А они главкому и Генштабу", – заявил Федоров.

Он говорит, что "невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и реальных изменений в армию". Он приводит в пример с одной стороны скандал с убийством двух людей военными 155-й бригады, а с другой - с бригадами, где, как утверждает Федоров, "очередь из добровольцев".

Ранее о конфликте Федорова и Сырского писал The Economist.

Отставка Федорова

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала постановление о отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку пошел весь состав Кабмина.

Официально об увольнении Федорова пока не объявлено, однако он сам фактически подтвердил свою отставку, заявив, что "это было большой честью служить украинскому народу в должности министра обороны".

Отметим, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривается главным кандидатом на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.