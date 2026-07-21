Вызов для Apple Pay: Samsung запустил собственную кредитную карту в США с кэшбеком 5%

Компания Samsung Electronics запустила в США свою первую кредитную карту Samsung Galaxy в партнерстве с банком Barclays и платежной системой Visa. Продукт предлагает 5% кэшбека за покупку техники бренда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает R euters.

Все операции – подача заявки, управление учетными записями, отслеживание расходов и получение бонусного вознаграждения – осуществляются через приложение Samsung Wallet . При покупке товаров Samsung насчитывается 5% кэшбека, также предусмотрены дополнительные бонусы в Samsung Pay и других категориях расходов.

Как отметили в компании, начиная с 22 июля 2026 года, клиенты в США могут подать заявку на получение кредитной карты Samsung онлайн или непосредственно при покупках в розничных магазинах бренда. При условии затрат $2000 в течение первых 90 дней после открытия счета пользователи получат дополнительно $200 в виде бонусных денежных вознаграждений.

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"Мы намерены сотрудничать и исследовать все направления различных продуктов и различных возможностей, которые мы можем сделать доступными, поскольку это имеет смысл для наших клиентов", - заявил исполнительный вице-президент и руководитель североамериканского финтех-бизнеса Samsung Electronics Си Ли.

Запуск кредитки ставит Samsung в прямую конкуренцию с Apple Pay , лидирующей на рынке платежных услуг США. По данным компании, 70% американских семей имеют по крайней мере одно устройство Samsung , а почти 30% владеют тремя или более продуктами бренда.

"Цифровая карта направлена на создание более бесперебойного платежного процесса для клиентов, которые все чаще управляют финансами через мобильные устройства, а не физические кошельки", - пояснил руководитель отдела карт и партнерских отношений в Barclays US Consumer Bank Дуг Виллон.

В Barclays отметили, что ищут пути расширения сотрудничества. Банк активизировал карточный бизнес в США, в частности в 2024 году приобрел бизнес кредитных карт General Motors , позволяющий пользователям накапливать баллы на покупку авто Buick , Cadillac и других машин GM .

Напомним, платная компания Stripe и частная инвестиционная компания Advent International сделали совместное предложение по приобретению PayPal Holdings Inc по цене $60,50 за акцию. Это потенциальное соглашение оценивает известного первопроходца в сфере цифровых платежей более чем в 53 миллиарда долларов.