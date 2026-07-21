Виклик для Apple Pay: Samsung запустив власну кредитну картку у США з кешбеком 5%

Компанія Samsung Electronics запустила у США свою першу кредитну картку Samsung Galaxy у партнерстві з банком Barclays та платіжною системою Visa. Продукт пропонує 5% кешбеку за покупки техніки бренду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Усі операції — подання заявки, управління обліковими записами, відстеження витрат і отримання бонусної винагороди — здійснюються через додаток Samsung Wallet. За покупки товарів Samsung нараховується 5% кешбеку, також передбачені додаткові бонуси в Samsung Pay та інших категоріях витрат.

Як зазначили у компанії, починаючи з 22 липня 2026 року, клієнти в США можуть подати заявку на отримання кредитної картки Samsung онлайн або безпосередньо під час покупок у роздрібних магазинах бренду. За умови витрати $2000 протягом перших 90 днів після відкриття рахунку користувачі отримають додатково $200 у вигляді бонусних грошових винагород.

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"Ми маємо намір співпрацювати та досліджувати всі напрямки різних продуктів та різних можливостей, які ми можемо зробити доступними, оскільки це має сенс для наших клієнтів", — заявив виконавчий віцепрезидент та керівник північноамериканського фінтех-бізнесу Samsung Electronics Сі Лі.

Запуск кредитки ставить Samsung у пряму конкуренцію з Apple Pay, яка лідирує на ринку платіжних послуг США. За даними компанії, 70% американських родин мають принаймні один пристрій Samsung, а майже 30% володіють трьома або більше продуктами бренду.

"Цифрова картка спрямована на створення більш безперебійного платіжного процесу для клієнтів, які все частіше керують фінансами через мобільні пристрої, а не фізичні гаманці" — пояснив керівник відділу карток та партнерських відносин у Barclays US Consumer Bank Дуг Віллоне.

У Barclays зазначили, що шукають шляхи розширення співпраці. Банк активізував картковий бізнес у США, зокрема у 2024 році придбав бізнес кредитних карток General Motors, що дозволяє користувачам накопичувати бали на купівлю авто Buick, Cadillac та інших машин GM.

Нагадаємо, платіжна компанія Stripe та приватна інвестиційна компанія Advent International зробили спільну пропозицію щодо придбання PayPal Holdings Inc за ціною $60,50 за акцію. Ця потенційна угода оцінює відомого першопрохідця у сфері цифрових платежів у понад 53 мільярди доларів.