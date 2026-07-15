Акції PayPal різко злетіли після пропозиції про викуп компанії за 53 мільярди доларів

Платіжна компанія Stripe та приватна інвестиційна компанія Advent International зробили спільну пропозицію щодо придбання PayPal Holdings Inc за ціною $60,50 за акцію. Ця потенційна угода оцінює відомого першопрохідця у сфері цифрових платежів у понад 53 мільярди доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Пропозиція, яку надіслали керівництву PayPal на початку липня 2026 року, підкріплена зобов'язаннями банків надати фінансування в розмірі близько 50 мільярдів доларів.

Запропонована ціна містить приблизно 28%-ву премію до вартості акцій PayPal на момент закриття торгів у вівторок. На тлі цих новин акції PayPal на позабіржових торгах підскочили на 15%.

Деталі пропозиції та боротьба PayPal за ринок

За даними джерел, Stripe та Advent планують спільно володіти PayPal на паритетних умовах, по 50% акцій у кожного, не розділяючи бізнес на окремі частини. Перша спроба розпочати переговори відбулася ще у квітні, проте Stripe та Advent досі не отримали відповіді від PayPal і розраховують активізувати обговорення найближчими тижнями. Наразі немає жодних гарантій, що ці переговори завершаться угодою.

PayPal, заснована наприкінці 1990-х років, тривалий час домінувала на ринку, але останніми роками зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку Apple Pay та Google Pay, що призвело до уповільнення зростання.

Падіння капіталізації: на піку у 2021 році ринкова вартість PayPal сягала $360 мільярдів, тоді як цього року вона опускалася до мінімуму у $36 мільярдів. За останні 12 місяців компанія втратила понад 40% своєї вартості.

Реструктуризація бізнесу: новий генеральний директор PayPal Енріке Лорес, який очолив компанію в березні, розпочав масштабну реструктуризацію. У квітні компанію розділили на три підрозділи: оформлення замовлень, споживчі фінансові послуги, а також платежі та криптовалюта. Крім того, компанія планує заощадити $1,5 мільярда протягом найближчих років завдяки впровадженню штучного інтелекту.

Зі свого боку Stripe залишається однією з найдорожчих приватних компаній у світі — у лютому її оцінили у $159 мільярдів.

Якщо угоду щодо PayPal буде закрито, вона стане частиною масштабної консолідації на світовому платіжному ринку. Фінтех-компанії активно шукають масштабування через M&A на тлі розвитку технологій та інтеграції ШІ.

Нагадаємо, минулого року PayPal інтегрувала криптовалюти у P2P-платежі з підтримкою біткоїна, Ethereum та стейблкоїна PYUSD. Це дозволяє користувачам сервісу надсилати та отримувати біткоїни, ефіри і власний стейблкоїн безпосередньо у додатку PayPal, без потреби у сторонніх криптогаманцях.