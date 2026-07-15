Акции PayPal резко взлетели после предложения о выкупе компании за 53 миллиарда долларов

Платежная компания Stripe и частная инвестиционная компания Advent International сделали совместное предложение по приобретению PayPal Holdings Inc по цене $60,50 за акцию. Это потенциальное соглашение оценивает известного первопроходца в сфере цифровых платежей более чем в 53 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Предложение, направленное руководству PayPal в начале июля 2026 года, подкреплено обязательствами банков предоставить финансирование в размере около 50 миллиардов долларов.

Предлагаемая цена содержит примерно 28% премию к стоимости акций PayPal на момент закрытия торгов во вторник. На фоне этих новостей акции PayPal на внебиржевых торгах подскочили на 15%.

Детали предложения и борьба PayPal за рынок

По данным источников, Stripe и Advent планируют сообща владеть PayPal на паритетных условиях, по 50% акций у каждого, не разделяя бизнес на отдельные части. Первая попытка начать переговоры состоялась в апреле, однако Stripe и Advent до сих пор не получили ответа от PayPal и рассчитывают активизировать обсуждение в ближайшие недели. Пока нет никаких гарантий, что эти переговоры завершатся соглашением.

PayPal, основанная в конце 1990-х годов, долгое время доминировала на рынке, но в последние годы столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны Apple Pay и Google Pay, что привело к замедлению роста.

Падение капитализации: на пике в 2021 году рыночная стоимость PayPal достигала $360 миллиардов, тогда как в этом году она опускалась до минимума в $36 миллиардов. За последние 12 месяцев компания лишилась более 40% своей стоимости.

Реструктуризация бизнеса: новый генеральный директор PayPal Энрике Лорес, возглавивший компанию в марте, приступил к масштабной реструктуризации. В апреле компания была разделена на три подразделения: оформление заказов, потребительские финансовые услуги, а также платежи и криптовалюта. Кроме того, компания планирует сэкономить $1,5 миллиарда в ближайшие годы благодаря внедрению искусственного интеллекта.

Со своей стороны, Stripe остается одной из самых дорогих частных компаний в мире — в феврале ее оценили в $159 миллиардов.

Если соглашение по PayPal будет закрыто, оно станет частью масштабной консолидации на мировом платежном рынке. Финтех-компании активно ищут масштабирование через M&A на фоне развития технологий и интеграции ИИ.

Напомним, в прошлом году PayPal интегрировала криптовалюты в P2P-платежи с поддержкой биткоина, Ethereum и стейблкоина PYUSD. Это позволяет пользователям сервиса отправлять и получать биткоины, эфиры и собственный стейблкоин непосредственно в приложении PayPal, без необходимости в посторонних криптогаманцах.