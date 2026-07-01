Соглашение на 3,7 миллиарда долларов сорвалось: Getty Images отказалась от слияния с Shutterstock

Американское фотоагентство Getty Images объявило об отмене запланированного слияния со своим главным конкурентом – фотостоком Shutterstock. Соглашение, оцениваемое в 3,7 миллиарда долларов, сорвалось из-за жесткой позиции британского антимонопольного регулятора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Два самых крупных игрока на рынке лицензионного визуального контента объявили о намерении объединиться еще в январе прошлого года, рассчитывая создать мощный альянс для конкуренции в эпоху искусственного интеллекта. Однако Управление по конкуренции и рынкам Великобритании обязало Shutterstock полностью продать свое редакционное подразделение для одобрения этой интеграции.

Британский регулятор объяснил свои требования тем, что Shutterstock является одним из немногих реальных конкурентов Getty Images в сфере снабжения новостного контента. Полное слияние компаний без продаж этого бизнеса существенно ограничило бы выбор для британских медиа и могло привести к резкому росту цен на рынке. В конце концов, компании решили не идти на такие уступки и отменить сделку.

Обвал акций и кризис из-за искусственного интеллекта

Новость о срыве слияния спровоцировала мгновенную и резкую реакцию фондового рынка. Акции Shutterstock обвалились на 29% - до 9,95 доллара за акцию. А ценные бумаги Getty Images продемонстрировали незначительный рост на 1,1%, закрепившись на уровне 0,87 доллара.

Эксперты рынка отмечают, что коллапс этого соглашения существенно усложнит положение обеих компаний. Сейчас традиционные фотобанки переживают тяжелые времена из-за стремительного развития генераторов изображений на базе искусственного интеллекта, которые предлагают клиентам более дешевый и быстрый способ создания визуального контента. Аналитики сомневаются, что даже успешное объединение помогло бы компаниям надолго умерить это конкурентное давление, а в одиночку их будущее выглядит еще сложнее.

Getty Images официально разорвет договор после окончания продленного дедлайна 6 июля 2026 года. Также в компании сообщили, что совет директоров планирует привлечь финансового советника по поиску альтернативных стратегических вариантов финансирования бизнеса.

Напомним, еще в январе 2025 года Getty Images намеревалась купить своего конкурента Shutterstock. Тогда планировалось, что объединение активов двух гигантов позволит создать самую большую платформу на рынке лицензионного контента стоимостью около 3,7 миллиарда долларов США.