Угода на 3,7 мільярда доларів зірвалася: Getty Images відмовилася від злиття з Shutterstock

Американське фотоагентство Getty Images оголосило про скасування запланованого злиття зі своїм головним конкурентом — фотостоком Shutterstock. Угода, яку оцінювали у 3,7 мільярда доларів, зірвалася через жорстку позицію британського антимонопольного регулятора.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на дані Reuters.

Два найбільші гравці на ринку ліцензійного візуального контенту оголосили про намір об'єднатися ще в січні минулого року, розраховуючи створити потужний альянс для конкуренції в епоху штучного інтелекту. Проте Управління з конкуренції та ринків Великої Британії зобовʼязало Shutterstock повністю продати свій редакційний підрозділ для схвалення цієї інтеграції.

Британський регулятор пояснив свої вимоги тим, що Shutterstock є одним із небагатьох реальних конкурентів Getty Images у сфері постачання новинного контенту. Повне злиття компаній без продажу цього бізнесу суттєво обмежило б вибір для британських медіа і могло призвести до різкого зростання цін на ринку. Зрештою компанії вирішили не йти на такі поступки і скасувати угоду.

Обвал акцій та криза через штучний інтелект

Новина про зрив злиття спровокувала миттєву та різку реакцію фондового ринку. Акції Shutterstock обвалилися на 29% — до 9,95 долара за акцію. Натомість цінні папери Getty Images продемонстрували незначне зростання на 1,1%, закріпившись на рівні 0,87 долара.

Експерти ринку зазначають, що колапс цієї угоди суттєво ускладнить становище обох компаній. Зараз традиційні фотобанки переживають важкі часи через стрімкий розвиток генераторів зображень на базі штучного інтелекту, які пропонують клієнтам значно дешевший та швидший спосіб створення візуального контенту. Аналітики сумніваються, що навіть успішне об'єднання допомогло б компаніям надовго стримати цей конкурентний тиск, а поодинці їхнє майбутнє виглядає ще складнішим.

Getty Images офіційно розірве договір після закінчення подовженого дедлайну 6 липня 2026 року. Також у компанії повідомили, що рада директорів планує залучити фінансового радника для пошуку альтернативних стратегічних варіантів фінансування бізнесу.

Нагадаємо, ще у січні 2025 року Getty Images мала намір купити свого конкурента Shutterstock. Тоді планувалося, що об'єднання активів двох гігантів дозволить створити найбільшу платформу на ринку ліцензійного контенту вартістю близько 3,7 мільярда доларів США.