Акції Getty Images злетіли на 200%: що змінила одна угода з творцями ChatGPT

Акції Getty Images злетіли майже на 200% на торгах у понеділок. Стрімкий ріст акцій фотобанку почався одразу після оголошення про ліцензійну угоду з творцями ChatGPT — компанією OpenAI.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Деталі партнерства з OpenAI

У неділю представники Getty повідомили, що зображення з розлогої бібліотеки сервісу з'являться у функціях пошуку та виявлення популярного чат-бота ChatGPT. Для фірми цей крок знаменує собою ключовий поворот у стратегії розвитку.

Наразі партнери вирішили не розголошувати фінансові умови співпраці. Крім того, компанії не розкрили жодних подробиць щодо того, чи задіють контент Getty для навчання майбутніх моделей штучного інтелекту від OpenAI.

Цей зліт відбувся після тривалого затяжного піке, адже протягом поточного року акції Getty впали приблизно на 55% і закрилися в п'ятницю на позначці всього 61 цент.

Стрімке знецінення паперів компанії, що займається стоковими фотографіями, було викликане побоюваннями інвесторів, що OpenAI та інші розробники штучного інтелекту просто переманять її бізнес.

Сучасний генеративний ШІ здатний створювати високореалістичні зображення, через що технологічні гіганти неодноразово стикалися з критикою та судовими позовами від фотографів і творців, чия робота без дозволу допомагала навчати алгоритми.

Судові протистояння

Спочатку Getty чинила активний опір експансії штучного інтелекту. Компанія намагалася розробити власний альтернативний генератор зображень на основі ШІ, а також подала до суду на Stability AI, творця іншого популярного інструменту генерації.

Проте нинішня угода відображає ширший тренд, адже OpenAI вже уклала низку ліцензійних угод з провідними видавцями новин та медіа-компаніями на тлі свого розширення у сфери створення відео та реклами.

Нове партнерство з'явилося дуже вчасно, оскільки у травні Getty повідомила про продажі за перший квартал, які не виправдали попередніх очікувань ринку.

Наразі компанія все ще очікує на офіційне схвалення регуляторів щодо купівлі свого головного конкурента, Shutterstock Inc., у межах масштабної угоди, сума якої становить 3,7 мільярда доларів. Після оголошення про угоду акції Shutterstock зросли на 44%, а акції Getty піднялися на 100%.