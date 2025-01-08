Getty Images купує Shutterstock: нову компанію оцінюють у $3,7 млрд

Американське фотоагентство Getty Images придбає свого конкурента – фотосток Shutterstock. Нова компанія матиме вартість близько 3,7 мільярда доларів США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що в рамках угоди про купівлю Getty Images заплатить $331 мільйон готівкою та ще $319,4 мільйона власними акціями.

Акціонери Shutterstock також можуть обрати варіант оплати у вигляді змішаного пакету з готівки та акцій Getty Images.

Очікується, що після завершення угоди власники Getty Images володітимуть приблизно 54,7% об'єднаної компанії, а акціонери Shutterstock — рештою.Нова компанія називатиметься Getty Images Holdings. Генеральний директор Getty Images Крейг Пітерс очолить об'єднану компанію.

Як пише видання, угода об’єднає двох найбільших постачальників ліцензованого візуального контенту в США на тлі трансформації ринку контенту, який значно здешевшав через поширення камер у смартфонах та завдяки технології штучного інтелекту.

Компанії, які є двома найбільшими гравцями в індустрії ліцензованого візуального контенту, роблять ставку на те, що їхнє об'єднання допоможе скоротити витрати та розвинути свій бізнес.

Наразі Getty Images має борг у розмірі близько $1,4 мільярда та втратила приблизно 73% своєї ринкової вартості з моменту виходу на біржу у липні 2022 року через угоду зі SPAC. Акції Shutterstock за цей самий період впали на 50%.

Після оголошення про угоду акції Shutterstock зросли на 44%, а акції Getty піднялися на 100%.

Компанії сподіваються, що об'єднання дозволить їм знизити витрати, підвищити рентабельність і запропонувати ширший набір послуг для медіа, рекламної та контент-індустрій.