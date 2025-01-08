Getty Images покупает Shutterstock: новую компанию оценивают в $3,7 млрд

Американское фотоагентство Getty Images приобретет своего конкурента – фотосток Shutterstock. У новой компании будет стоимость около 3,7 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в рамках соглашения о покупке Getty Images заплатит $331 миллион наличными и еще $319,4 миллиона собственными акциями.

Акционеры Shutterstock также могут выбрать вариант оплаты в виде смешанного пакета наличных и акций Getty Images.

Ожидается, что по завершении сделки владельцы Getty Images будут владеть примерно 54,7% объединенной компании, а акционеры Shutterstock — остальными. Новая компания будет называться Getty Images Holdings.

Как пишет издание, соглашение объединит двух крупнейших поставщиков лицензированного визуального контента в США на фоне трансформации рынка контента, значительно удешевившегося из-за распространения камер в смартфонах и благодаря технологии искусственного интеллекта.

Компании, являющиеся двумя крупнейшими игроками в индустрии лицензированного визуального контента, делают ставку на то, что их объединение поможет сократить расходы и развить свой бизнес.

В настоящее время Getty Images имеет долг в размере около $1,4 миллиарда и потеряла примерно 73% своей рыночной стоимости с момента выхода на биржу в июле 2022 года из-за соглашения со SPAC Акции Shutterstock за этот же период упали на 50%.

После объявления о сделке акции Shutterstock выросли на 44%, а акции Getty поднялись на 100%.

Компании надеются, что объединение позволит им снизить затраты, повысить рентабельность и предложить более широкий набор услуг для медиа, рекламной и контент-индустрии.