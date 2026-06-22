Акции Getty Images взлетели на 200%: что изменило одно соглашение с создателями ChatGPT

Акции Getty Images взлетели почти на 200% на торгах в понедельник. Стремительный рост акций фотобанка начался сразу после объявления о лицензионном соглашении с создателями ChatGPT – компанией OpenAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Подробности партнерства с OpenAI

В воскресенье представители Getty сообщили, что изображения из широкой библиотеки сервиса появятся в функциях поиска и обнаружения популярного чат-бота ChatGPT. Для компании этот шаг знаменует собой ключевой поворот в стратегии развития.

Пока партнеры решили не разглашать финансовые условия сотрудничества. Кроме того, компании не раскрыли никаких подробностей относительно задействуют ли контент Getty для обучения будущих моделей искусственного интеллекта от OpenAI.

Этот взлет произошел после продолжительного затяжного пике, ведь в течение текущего года акции Getty упали примерно на 55% и закрылись в пятницу на отметке всего 61 цент.

Стремительное обесценивание бумаг компании, занимающейся стоковыми фотографиями, было вызвано опасениями инвесторов, что OpenAI и другие разработчики искусственного интеллекта просто изменят ее бизнес.

Современный генеративный ИИ способен создавать высокореалистичные изображения, поэтому технологические гиганты неоднократно сталкивались с критикой и судебными исками от фотографов и создателей, чья работа без разрешения помогала обучать алгоритмы.

Судебные противостояния

Сначала Getty оказывала активное сопротивление экспансии искусственного интеллекта. Компания пыталась разработать свой альтернативный генератор изображений на основе ИИ, а также подала в суд на Stability AI, создателя другого популярного инструмента генерации.

Однако нынешнее соглашение отражает более широкий тренд, ведь OpenAI уже заключила ряд лицензионных соглашений с ведущими издателями новостей и медиа-компаниями на фоне своего расширения в сфере создания видео и рекламы.

Новое партнерство появилось очень вовремя, поскольку в мае Getty сообщила о продажах за первый квартал, не оправдавших предыдущих ожиданий рынка.

Сейчас компания все еще ожидает официального одобрения регуляторов по покупке своего главного конкурента, Shutterstock Inc., в рамках масштабной сделки, сумма которой составляет 3,7 миллиарда долларов. После объявления о сделке акции Shutterstock выросли на 44%, а акции Getty поднялись на 100%.