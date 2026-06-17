Автор ChatGPT выйдет на биржу с убытком в 39 миллиардов долларов

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, в 2025 году увеличила свой чистый убыток почти в восемь раз — с 5 миллиардов до около 39 миллиардов долларов. Стремительный рост бумажного ущерба произошел на фоне подготовки ИИ-гиганта к первичному публичному размещению акций (IPO).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

По данным аудированной финансовой отчетности, общие расходы компании за прошлый год достигли 34 миллиардов долларов. В частности, около 19 миллиардов долларов OpenAI направила на исследования и разработки, еще около 6 миллиардов долларов — на продажи и маркетинг. Остальные капиталы пошли на развитие инфраструктуры, привлечение топовых ученых и создание новых моделей искусственного интеллекта.

Почему убытки бумажные и как растет выручка

Несмотря на огромную финальную цифру ущерба, подавляющая часть этого скачка не связана с непосредственной операционной деятельностью компании:

Бухгалтерский эффект: до реорганизации в конце 2025 г. инвесторы обладали конвертируемыми правами участия, которые по правилам учета США считались обязательствами. Поскольку рыночная стоимость OpenAI стремительно росла, переоценка этих прав добавила компании около 30 миллиардов долларов чисто бумажных бухгалтерских расходов, которые больше не будут повторяться.

Реальный ущерб: без учета этого фактора, а также неденежных выплат (акций работникам и вычислительных кредитов от Microsoft), чистый убыток компании составил вполне приемлемые 8 миллиардов долларов.

Рекордный рост доходов: в то же время выручка OpenAI за 2025 год взлетела до 13 миллиардов долларов. К концу года разработчик вышел на уровень генерации около 2 миллиардов дохода ежемесячно, что делает его одним из самых быстрорастущих бизнесов в истории.

Поддерживать такие темпы разработчику ChatGPT помогают масштабные вливания капитала. Ранее в этом году OpenAI привлекла 122 миллиарда долларов нового финансирования, после чего ее оценка (без учета этих инвестиций) составила 730 миллиардов долларов.

В начале июня компания конфиденциально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для подготовки к выходу на Уолл-стрит. По информации источников среди топ-менеджеров и инвесторов, долгожданный биржевой дебют OpenAI может состояться уже осенью 2026 года.

Напомним, разработчик ChatGPT тайно подал документы на выход на биржу. Ожидается, что появление ИИ-гиганта на фондовом рынке станет одним из самых дорогих IPO в истории, а финальная рыночная оценка компании во время размещения может превысить 850 миллиардов долларов.