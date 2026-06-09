Разработчик ChatGPT тайно подал документы на выход на биржу

Компания OpenAI, создавшая популярный чат-бот ChatGPT, конфиденциально предоставила документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в США. Ожидается, что появление ИИ-гиганта на Уолл-стрит станет одним из самых дорогих выходов на биржу в истории рынка, а оценку компании прогнозируют на уровне более 850 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное сообщение в блоге OpenAI.

В компании отметили, что недавно направили регуляторам предварительную регистрационную форму S-1. Руководство решило объявить об этом самостоятельно, не дожидаясь, пока информация попадет в прессу из-за истоков. Точных сроков выхода на биржу в OpenAI пока не называются.

В компании объясняют, что некоторые планируемые проекты проще реализовать в статусе частной фирмы, поэтому процесс может занять определенное время. Однако подача документов позволяет им быстро стать публичными, если это будет лучшим решением.

Рынок в преддверии бума ИИ-акций

Подача конфиденциальной заявки дает возможность Комиссии по ценным бумагам и биржам США тщательно проверить финансовые отчеты компании до того, как они станут доступными для инвесторов и широкой общественности. Этот шаг подводит к стремительному взлету OpenAI, которая начинала в 2015 году как некоммерческая исследовательская лаборатория под руководством Сэма Альтмана, а после релиза ChatGPT в 2022 году перешла на коммерческую модель работы.

Нынешний год обещает стать рекордным для публичных размещений технологических гигантов. Рынок разогревают новости от многих крупных игроков:

Anthropic: главный конкурент OpenAI и создатель чат-бота Claude объявил о подаче своей конфиденциальной заявки на IPO всего неделю назад.

SpaceX: компания Илона Маска, также развивающая собственный искусственный интеллект xAI, готовится к масштабному выходу на биржу с ожидаемой оценкой в 1,75 триллиона долларов.

Сама OpenAI в марте закрыла масштабный раунд финансирования на 122 млрд долларов, что зафиксировало ее рыночную стоимость на уровне около 852 млрд долларов. Недавно компания также выиграла важный судебный иск против Илона Маска, пытавшегося через суд вернуть стартапу некоммерческий статус. Это судебное решение сняло серьезное юридическое препятствие на пути к Уолл-стрит.

В то же время компания продолжает искать новые успешные продукты, поскольку видеогенератор Sora, запущенный в конце 2024 года в рамках партнерства с Disney, был закрыт в апреле 2026 года, а амбициозный стартап дизайнера Джонни Айва по разработке ИИ-устройств, выкупленный OpenAI, все еще требует времени для развития.

OpenAI превратит ChatGPT в "суперприложение" перед выходом на биржу. Компания готовит масштабное обновление своего главного сервиса. Ожидается, что ChatGPT получит расширенные функции для написания кода и автономных ИИ-агентов. Это должно существенно увеличить прибыль стартапа и сделать его еще более привлекательным для будущих акционеров перед стартом торгов.