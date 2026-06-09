Розробник ChatGPT таємно подав документи на вихід на біржу

Компанія OpenAI, яка створила популярний чат-бот ChatGPT, конфіденційно подала документи для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) в США. Очікується, що поява ШІ-гіганта на Уолл-стріт стане одним із найдорожчих виходів на біржу в історії ринку, а оцінку компанії прогнозують на рівні понад 850 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційне повідомлення у блозі OpenAI.

У компанії зазначили, що нещодавно надіслали регуляторам попередню реєстраційну форму S-1. Керівництво вирішило оголосити про це самостійно, не чекаючи, поки інформація потрапить у пресу через витоки. Точних термінів виходу на біржу в OpenAI поки що не називають.

У компанії пояснюють, що деякі заплановані проєкти простіше реалізувати у статусі приватної фірми, тому процес може зайняти певний час. Проте подача документів дає їм можливість швидко стати публічними, якщо це буде найкращим рішенням.

Ринок напередодні буму ШІ-акцій

Подача конфіденційної заявки дає можливість Комісії з цінних паперів і бірж США ретельно перевірити фінансові звіти компанії до того, як вони стануть доступними для інвесторів та широкого загалу. Цей крок підсумовує стрімкий зліт OpenAI, яка починала у 2015 році як некомерційна дослідницька лабораторія під керівництвом Сема Альтмана, а після релізу ChatGPT у 2022 році перейшла на комерційну модель роботи.

Нинішній рік обіцяє стати рекордним для публічних розміщень технологічних гігантів. Ринок розігрівають новини від багатьох великих гравців:

Anthropic: головний конкурент OpenAI та творець чат-бота Claude оголосив про подачу своєї конфіденційної заявки на IPO лише тиждень тому.

SpaceX: компанія Ілона Маска, яка також розвиває власний штучний інтелект xAI, готується до масштабного виходу на біржу з очікуваною оцінкою у 1,75 трильйона доларів.

Сама OpenAI у березні закрила масштабний раунд фінансування на 122 мільярди доларів, що зафіксувало її ринкову вартість на рівні близько 852 мільярдів доларів. Нещодавно компанія також виграла важливий судовий позов проти Ілона Маска, який намагався через суд повернути стартапу некомерційний статус. Це судове рішення зняло серйозну юридичну перешкоду на шляху до Уолл-стріт.

Водночас компанія продовжує шукати нові успішні продукти, оскільки відеогенератор Sora, запущений наприкінці 2024 року в межах партнерства з Disney, закрили у квітні 2026 року, а амбітний стартап дизайнера Джоні Айва з розробки ШІ-пристроїв, викуплений OpenAI, все ще потребує часу для розвитку.

Нагадаєом, OpenAI перетворить ChatGPT на "супердодаток" перед виходом на біржу. Компанія готує масштабне оновлення свого головного сервісу. Очікується, що ChatGPT отримає розширені функції для написання коду та автономних ШІ-агентів. Це має суттєво збільшити прибутки стартапу та зробити його ще більш привабливим для майбутніх акціонерів перед стартом торгів.