OpenAI створює новий підрозділ із капіталом 4 мільярди доларів для роботи з бізнесом

Компанія OpenAI оголосила про створення нової структури з початковими інвестиціями понад 4 млрд доларів. Новий підрозділ допомагатиме організаціям розробляти та впроваджувати системи штучного інтелекту. Для швидкого масштабування розробник ChatGPT також купує спеціалізовану консалтингову фірму Tomoro.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Після успіху своїх моделей серед звичайних користувачів, OpenAI переходить до агресивної боротьби за корпоративний сектор. Новий підрозділ дозволить компанії конкурувати з Anthropic, чиї моделі сімейства Claude вже демонструють швидке зростання популярності у бізнес-середовищі.

Стратегія впровадження

Нова фірма отримала назву OpenAI Deployment Company. Вона працюватиме за принципом "десантування" інженерів безпосередньо в організації-замовники. Спеціалісти допомагатимуть компаніям визначати сфери, де ШІ принесе найбільшу користь, та інтегруватимуть передові технології в робочі процеси.

Ключові деталі угоди та розширення:

Купівля Tomoro: придбання консалтингової фірми забезпечить новий підрозділ штатом із 150 досвідчених інженерів. Tomoro співпрацює з OpenAI з 2023 року та вже має в портфоліо таких клієнтів, як Red Bull, Tesco, Virgin Atlantic та Mattel.

Потужне партнерство: створення підрозділу підтримали 19 компаній. Провідним партнером виступила інвестиційна фірма TPG, а співзасновниками стали Advent, Bain Capital та Brookfield.

Контроль: OpenAI зберігає за собою мажоритарну частку власності та повний контроль над діяльністю нової компанії.

Це рішення є частиною ширшого тренду: минулого тижня стало відомо, що лідери ринку ШІ ведуть переговори з приватними інвестиційними фірмами про купівлю сервісних компаній, які полегшують інтеграцію технологій для великого бізнесу.

Нагадаємо, OpenAI не виконує план з доходів та витрачає мільярди на сервери. Через те, що компанії не вдалося досягти запланованих показників виручки та темпів залучення користувачів, керівництво навіть розглядало можливість скорочення витрат на обчислювальні потужності, що викликало дискусії всередині команди. Створення нового корпоративного підрозділу може стати спробою виправити ситуацію та забезпечити стабільний потік доходів від великих корпорацій.