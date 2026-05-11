Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

OpenAI створює новий підрозділ із капіталом 4 мільярди доларів для роботи з бізнесом

OpenAI
OpenAI створює новий підрозділ із капіталом 4 мільярди доларів для роботи з бізнесом / Depositphotos

Компанія OpenAI оголосила про створення нової структури з початковими інвестиціями понад 4 млрд доларів. Новий підрозділ допомагатиме організаціям розробляти та впроваджувати системи штучного інтелекту. Для швидкого масштабування розробник ChatGPT також купує спеціалізовану консалтингову фірму Tomoro.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Після успіху своїх моделей серед звичайних користувачів, OpenAI переходить до агресивної боротьби за корпоративний сектор. Новий підрозділ дозволить компанії конкурувати з Anthropic, чиї моделі сімейства Claude вже демонструють швидке зростання популярності у бізнес-середовищі.

Стратегія впровадження

Нова фірма отримала назву OpenAI Deployment Company. Вона працюватиме за принципом "десантування" інженерів безпосередньо в організації-замовники. Спеціалісти допомагатимуть компаніям визначати сфери, де ШІ принесе найбільшу користь, та інтегруватимуть передові технології в робочі процеси.

Ключові деталі угоди та розширення:

  • Купівля Tomoro: придбання консалтингової фірми забезпечить новий підрозділ штатом із 150 досвідчених інженерів. Tomoro співпрацює з OpenAI з 2023 року та вже має в портфоліо таких клієнтів, як Red Bull, Tesco, Virgin Atlantic та Mattel.
  • Потужне партнерство: створення підрозділу підтримали 19 компаній. Провідним партнером виступила інвестиційна фірма TPG, а співзасновниками стали Advent, Bain Capital та Brookfield.
  • Контроль: OpenAI зберігає за собою мажоритарну частку власності та повний контроль над діяльністю нової компанії.

Це рішення є частиною ширшого тренду: минулого тижня стало відомо, що лідери ринку ШІ ведуть переговори з приватними інвестиційними фірмами про купівлю сервісних компаній, які полегшують інтеграцію технологій для великого бізнесу.

Нагадаємо, OpenAI не виконує план з доходів та витрачає мільярди на сервери. Через те, що компанії не вдалося досягти запланованих показників виручки та темпів залучення користувачів, керівництво навіть розглядало можливість скорочення витрат на обчислювальні потужності, що викликало дискусії всередині команди. Створення нового корпоративного підрозділу може стати спробою виправити ситуацію та забезпечити стабільний потік доходів від великих корпорацій.

Автор:
Максим Кольц