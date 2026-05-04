Пентагон уклав угоди з провідними компаніями щодо впровадження ШІ у своїх секретних мережах

Військове міністерство США підписало стратегічні угоди з сімома лідерами ІТ-індустрії для розгортання передових моделей штучного інтелекту у своїх секретних мережах. До переліку партнерів увійшли компанії SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft та Amazon Web Services.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться на сайті відомства.

Ці домовленості дозволять інтегрувати можливості ШІ у військові мережі найвищих рівнів захисту — Impact Level 6 та Impact Level 7.

Мета та переваги інтеграції

В оборонному відомстві наголошують, що співпраця з техгігантами має перетворити Збройні сили США на бойову силу, яка насамперед опирається на штучний інтелект.

Використання ШІ дозволить:

  • Швидше обробляти великі масиви інформації для оперативних потреб.
  • Глибше розуміти обстановки на полі бою в режимі реального часу.
  • Допомогти командуванню у складних оперативних умовах для збереження переваги.
  • Створити архітектури, що запобігає залежності від одного конкретного постачальника.

Поточні результати впровадження

За даними міністерства, офіційна ШІ-платформа Пентагону GenAI.mil вже демонструє високу активність. Лише за п’ять місяців експлуатації понад 1,3 млн військових та цивільних фахівців згенерували десятки мільйонів запитів та розгорнули сотні тисяч ШІ-агентів.

Ця ініціатива є частиною загальної Стратегії прискорення розвитку ШІ у Воєнному міністерстві США.

Нагадаємо, Google підписав угоду з Пентагоном про секретне використання технологій ШІ. Контракт передбачає право Міністерства оборони застосовувати розробки компанії для будь-яких законних урядових цілей. При цьому Google не матиме права накладати вето на рішення відомства щодо використання своїх технологій у секретних проєктах.

Автор:
Максим Кольц