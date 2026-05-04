Додаткові ризики для енергосистеми: скільки заборгували кияни за електроенергію

Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума, котру клієнти мають сплатити енергетичній компанії YASNO, складає понад 1,3 млрд грн. З них 370 млн грн – це заборгованість понад 30 днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба YASNO.

Там зазначають, що щомісяця до 20 числа клієнти YASNO в Києві мають сплачувати за спожиту електроенергію. У компанії наголошують, що з огляду на те, що кияни користуються електроенергією з відтермінуванням оплати майже на місяць, важливо вчасно здійснювати кожен платіж.

До прикладу, рахунок, який клієнти отримують у травні, – це плата за електроенергію, спожиту у квітні. Відповідно оплата має бути здійснена не пізніше 20 травня.

"Затримка оплати на день, тиждень, місяць – це порушення умов договору про постачання електричної енергії між клієнтом і постачальником", - підкреслюють в YASNO.

У компанії додають, що вчасність і повнота розрахунків важливі, оскільки вони безпосередньо впливають на здатність постачальника закуповувати електроенергію, проводити розрахунки на ринку електричної енергії та забезпечувати стабільне електропостачання Києва.

YASNO закликає клієнтів відповідально ставитися до оплати рахунків та не створювати додаткових ризиків для енергосистеми.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення продовжити дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Вартість залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год.