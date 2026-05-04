Китай офіційно скасував дію санкцій США щодо своїх нафтових гігантів

Китай офіційно скасував дію санкцій США щодо своїх нафтових гігантів / Вікіпедія

У Китаї заборонили своїм компаніям дотримуватися санкцій США щодо п'яти китайських нафтопереробних заводів, пов'язаних з торгівлею іранською нафтою.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Bloomberg.

Уряд Китаю ввів офіційну заборону для внутрішніх компаній на дотримання санкцій США, накладених на п'ять китайських нафтопереробних заводів. Це стало жорстким кроком, спрямованим на пом'якшення наслідків обмежень, які передбачають заморожування активів та заборону на укладення угод.

Позиція Міністерства торгівлі Китаю

У суботу, 2 травня, китайське відомство опублікувало заяву, у якій назвало заходи США незаконними.

Основні тези китайського уряду:

  • Заходи США незаконно обмежують нормальну торгівлю з третіми країнами та порушують міжнародні норми.
  • Видано наказ, що прямо забороняє визнання, забезпечення дотримання та виконання санкцій проти п'яти компаній, включаючи Hengli Petrochemical.
  • Пекін послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не санкціоновані ООН.

Цей крок називають безпрецедентним, оскільки він спрямований на прямий захист нафтопереробного сектору від фінансового тиску Вашингтона.

Нагадаємо, Китай продовжує імпорт нафти з Ірану в обхід санкцій США, але знижує темпи закупівель. Попри посилення тиску з боку Білого дому, незалежні китайські НПЗ не припиняють постачання сировини. Водночас обсяги імпорту дещо скоротилися через падіння маржі переробки на внутрішньому ринку.

Автор:
Максим Кольц