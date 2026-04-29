Китай продовжує імпорт нафти з Ірану в обхід санкцій США, але знижує темпи закупівель

Китайські незалежні нафтопереробні заводи не припиняють імпорт сировини з Ірану, попри посилення тиску з боку Вашингтона. Хоча темпи закупівель дещо сповільнилися через падіння маржі переробки на внутрішньому ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Серйознішою загрозою для китайських закупівель іранської нафти є блокада США щодо судноплавства Тегерана, яка розпочалася 13 квітня. Якщо вона залишиться в силі, це почне впливати на поставки до Китаю вже найближчими місяцями.

У відповідь на загрозу дефіциту палива уряд КНР видав розпорядження незалежним НПЗ підтримувати обсяги виробництва на високому рівні. Для стимулювання роботи Пекін позапланово виділив нові імпортні квоти на нафту.

Трейдери розцінюють цей крок як фактичне заохочення закупівель іранської та російської сировини, яка залишається головним джерелом постачання для малих заводів.

У березні цей сегмент ринку імпортував рекордні 1,8 мільйона барелів іранської нафти на добу, що становить близько дев’яноста відсотків від усього експорту Тегерана до Китаю.

Санкційні ризики від США

Економічна ситуація для китайських нафтопереробників залишається складною. На тлі війни та зростання цін на нафту внутрішні ціни на пальне в Китаї, що регулюються державою, не встигають за ринком.

Це призвело до того, що прибуток від переробки впав до найнижчого показника за рік, демонструючи від’ємні значення.

Водночас США посилили санкційний тиск, запровадивши обмеження проти одного з найбільших гравців — Hengli Petrochemical. Експерти вважають, що це змусить покупців бути обережнішими, але не зупинить закупівлі, поки іранська нафта буде фізично доступною на ринку.

Схеми постачання іранської нафти до Китаю

Попри міжнародний нагляд, поставки до провінції Шаньдун тривають за допомогою складних логістичних ланцюгів.

Танкери "тіньового флоту" використовують фальшиві назви суден та багаторазові перевантаження у морі, щоб приховати іранське походження товару. Часто нафта з Ірану декларується як малайзійська або індонезійська.

Розрахунки за такі вантажі проводяться виключно в юанях через мережу посередників, що робить ці транзакції важкодоступними для фінансового моніторингу США.

Нагадаємо, Індія та Китай конкурують за постачання російської нафти. Обидві країни намагаються замістити втрачені обсяги з Близького Сходу, що дає Москві змогу диктувати умови та зменшувати знижки на свою сировину.