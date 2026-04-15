Росія відновила експорт газу до Китаю попри заборони США

Російський енергетичний гігант “Газпром” доставив до Китаю другу партію скрапленого природного газу (LNG), незважаючи на санкційні обмеження, введені США 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Згідно з останніми даними моніторингу LSEG, вантаж було відправлено із заводу "Портова", що розташований на узбережжі Балтійського моря.

Доставка була здійснена газовозом "Валера", який раніше мав назву "Великий Новгород". Судно завантажилося на балтійському терміналі 25 січня та прибуло до китайського терміналу в Бейхаї цієї середи.

Варто зазначити, що Бейхай стає стратегічним хабом для російського палива, оскільки туди також спрямовує продукцію інше підсанкційне підприємство — "Арктик СПГ-2". Поточна операція є лише другою успішною доставкою до Китаю з цього об'єкта після тривалої паузи.

Як санкції США змінили роботу заводу

Завод "Портова" є відносно невеликим об'єктом із річною потужністю 1,5 мільйона тонн, проте він став ключовою мішенню для економічних обмежень.

У січні 2025 року США запровадили додаткові санкції через триваючу війну в Україні, що мало на меті повністю заблокувати здатність Росії виробляти та експортувати скраплений газ.

Ці заходи суттєво зменшили частоту рейсів: якщо раніше завод відправляв по два вантажі на місяць, то тепер основна активність зосереджена на постачанні одного вантажу на місяць до Калінінграда та поодиноких рейсах у східному напрямку.

Географія експорту

З моменту запуску у вересні 2022 року логістична карта "Газпрому" зазнала значних змін. На початкових етапах основними споживачами палива з "Портової" були Туреччина та Греція.

Згодом ринки збуту охопили Іспанію та Італію, проте після останнього пакету санкцій Росія вимушена переорієнтовувати вільні обсяги на азійський регіон, зокрема на Китай, намагаючись компенсувати втрату європейських доходів.

Нагадаємо, США відновили санкції проти російської нафти. Вони набули чинності після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа 11 квітня не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.