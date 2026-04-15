Россия возобновила экспорт газа в Китай, несмотря на запреты США

Россия возобновила экспорт газа в Китай, несмотря на запреты США
Российский энергетический гигант "Газпром" доставил в Китай вторую партию сжиженного природного газа (LNG), несмотря на санкционные ограничения, введенные США в 2025 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Согласно последним данным мониторинга LSEG, груз был отправлен с завода "Портова", расположенного на побережье Балтийского моря.

Доставка была осуществлена газовозом "Валера", ранее называвшимся "Великий Новгород". Судно загрузилось на балтийском терминале 25 января и прибыло в китайский терминал в Бейхае в среду.

Следует отметить, что Бэйхай становится стратегическим хабом для российского топлива, поскольку туда также направляет продукцию другое подсанкционное предприятие - "Арктик СПГ-2". Текущая операция является второй успешной доставкой в Китай с этого объекта после длительной паузы.

Как санкции США сменили работу завода

Завод Портовая является относительно небольшим объектом с годовой мощностью 1,5 миллиона тонн, однако он стал ключевой мишенью для экономических ограничений.

В январе 2025 года США ввели дополнительные санкции из-за продолжающейся войны в Украине, что имело целью полностью заблокировать способность России производить и экспортировать сжиженный газ.

Эти меры существенно снизили частоту рейсов: если раньше завод отправлял по два груза в месяц, то теперь основная активность сосредоточена на поставке одного груза в месяц в Калининград и единичных рейсах в восточном направлении.

География экспорта

С момента запуска в сентябре 2022 года логистическая карта "Газпрома" претерпела значительные изменения. На начальных этапах основными потребителями топлива из Портовой были Турция и Греция.

Впоследствии рынки сбыта охватили Испанию и Италию, однако после последнего пакета санкций Россия вынуждена переориентировать свободные объемы на азиатский регион, в частности Китай, пытаясь компенсировать потерю европейских доходов.

Напомним, США возобновили санкции против российской нефти. Они вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа 11 апреля не продлила отсрочку, введенную из-за войны войны против Ирана.

Автор:
Татьяна Бессараб