Intel может выпустить более трех миллионов фирменных ИИ-чипов для Google

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet, разместила большой заказ у корпорации Intel на производство более трех миллионов собственных тензорных процессоров (TPU). Выпуск чипов запланирован на 2028 год, а само соглашение призвано помочь разработчику создать альтернативу доминирующим графическим процессорам от Nvidia.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

На фоне этих новостей акции Intel в начале торгов взлетели более чем на 9%. В целом, с начала года капитализация компании выросла почти на 169%, что аналитики связывают с заметным прогрессом и оздоровлением бизнеса после того, как пост генерального директора занял Лип-Бу Тан.

Потенциальный заказ от Google должен существенно укрепить подразделение Intel по контрактному производству полупроводников. Американский чипмейкер пытается вернуть себе лидерство в отрасли, которое он раньше потерял в пользу тайваньской TSMC из-за просчетов прежнего менеджмента.

Ажиотаж вокруг мощностей и новые клиенты

Стремительное развитие индустрии искусственного интеллекта привело к тому, что заводы TSMC сейчас работают на грани возможностей и не успевают удовлетворять спрос на микросхемы. Именно этот дефицит производственных мощностей заставляет крупнейших разработчиков ИИ-технологий обращаться к Intel.

Благодаря реформам нового руководства, компания уже привлекла миллиардные инвестиции от администрации Дональда Трампа, а также от Nvidia и SoftBank. Более того, правительство США активно помогает Intel искать новых крупных заказчиков.

Кроме Google, интерес к мощностям американского производителя проявляют и другие гиганты:

Nvidia: сейчас оценивает технологические возможности Intel для создания перспективного процессора, объединяющего четыре графических чипа в один блок, хотя официального заказа еще не оформляла.

Tesla: Илон Маск в апреле заявил о планах использовать передовой техпроцесс Intel 14A для выпуска чипов на своем инновационном комплексе Terafab в Остине.

Apple: по данным СМИ, корпорация достигла предварительной договоренности о производстве части микросхем для своих устройств на мощностях Intel после более чем года интенсивных переговоров.

Представители Intel отказались комментировать информацию о контракте, а в Alphabet и Nvidia не предоставили оперативных ответов на запросы журналистов.

Напомним, Alphabet привлечет рекордные 80 миллиардов долларов для финансирования расходов на ИИ. Холдинг проведет масштабное размещение акций, ключевой частью которого станет крупное инвестиционное соглашение с корпорацией Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом. Эти средства позволят технологическому гиганту полностью обеспечить финансированием свои долгосрочные капитальные затраты на ИИ-инфраструктуру.