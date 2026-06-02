Alphabet привлечет рекордные 80 миллиардов долларов для финансирования расходов на ИИ

Материнская компания Google, холдинг Alphabet Inc., планирует привлечь 80 миллиардов долларов через масштабный пакет размещения акций, включающий крупное инвестиционное соглашение с корпорацией Berkshire Hathaway Inc. Компания идет на этот шаг, стремясь профинансировать свои планы в сфере искусственного интеллекта.

Планируемое привлечение капитала включает несколько этапов, которые начнутся в третьем квартале 2026 года. Компания планирует запустить программу продаж на рынке для периодической продажи акций на сумму 40 миллиардов долларов.

Также предусмотрены андеррайтинговые предложения, включающие в себя публичное размещение обычных и обязательно конвертируемых привилегированных акций на сумму 30 миллиардов долларов. Кроме того, Alphabet заключит прямое инвестиционное соглашение о продаже акций конгломерата Berkshire Hathaway на сумму 10 миллиардов долларов.

Этот пакет транзакций является одним из крупнейших сделок с акционерным капиталом в истории мирового рынка. Договоренность с Berkshire Hathaway отражает стратегию Грега Абеля, возглавившего фирму после ухода Уоррена Баффета на пенсию в прошлом году, по инвестированию рекордных 397 миллиардов долларов денежных запасов компании. Главными организаторами выпуска выступают ведущие банки Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

На что пойдут деньги и как это повлияет на рынок

Alphabet стремится использовать капитал для расширения собственной базовой инфраструктуры, необходимой для обучения передовым моделям искусственного интеллекта и удовлетворению высокого спроса клиентов. Компания делает ставку на собственные процессоры искусственного интеллекта, известные как Tensor Processing Units. Эти чипы стали ключевой альтернативой лидеру рынка Nvidia Corp. в условиях, когда разработка ИИ требует колоссальных объемов вычислительной мощности.

По оценкам аналитиков, расходы Alphabet на технологическую инфраструктуру в 2027 году существенно превысят запланированный на 2026 год бюджет в 190 миллиардов долларов. Аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх считает, что благодаря новому финансированию капитальные затраты техногиганта в следующем году могут составить 300 миллиардов долларов. Такой уровень вложений превысит даже операционный денежный поток компании.

Кроме того, масштабное привлечение денег Alphabet может усложнить запуск IPO ее прямых конкурентов, таких как SpaceX, Anthropic PBC и OpenAI, планирующих выход на биржу в этом году. Поскольку объем капитала на публичных рынках ограничен, инвесторы могут предпочесть вложения в рост инфраструктуры TPU от Google, что отнимет ликвидность у других игроков.

Напомним, Alphabet привлекла 3,6 млрд долларов в Японии для финансирования ИИ. Холдинг завершил успешное размещение облигаций в японских иенах на общую сумму 576,5 миллиарда иен. Эта транзакция вошла в историю как самый большой выпуск долговых бумаг в японской валюте среди всех иностранных корпораций.