Alphabet залучила рекордні 3,6 млрд доларів у Японії для фінансування ШІ

Материнська компанія Google, холдинг Alphabet, завершила розміщення облігацій у японських єнах на загальну суму 576,5 млрд єн ($3,6 млрд). Це стало найбільшим випуском боргових паперів у японській валюті серед іноземних компаній за всю історію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Alphabet вперше вийшла на японський ринок капіталу, щоб диверсифікувати джерела фінансування. Гроші підуть на масштабну програму розвитку штучного інтелекту, на яку компанія планує витратити до 190 млрд доларів лише цього року.

Деталі рекордної угоди

Попит на облігації був величезним як у Японії, так і за її межами. Alphabet побила попередній рекорд 2019 року, який належав компанії Berkshire Hathaway Воррена Баффетта (430 млрд єн).

Умови випуску:

Терміни: інвестори купували папери з погашенням через 3, 5, 7, 10, 15, 30 та 40 років.

Відсотки: ставки за купонами становлять від 1,965% до 4,599% річних.

Банки-організатори: угоду супроводжували Mizuho Securities, Bank of America та Morgan Stanley.

До цього Alphabet уже залучала кошти в євро, фунтах, канадських доларах та швейцарських франках, активно розширюючи свій кредитний портфель по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Alphabet повідомила, що вперше випустить облігації в японських єнах для розвитку ШІ, оскільки технологічні гіганти потребують колосальних ресурсів для розбудови інфраструктури. Керівництво Alphabet оголосило про наміри викупити цінні папери на суму в десятки мільярдів доларів, що свідчить про стабільний фінансовий стан холдингу попри величезні капітальні витрати на нові технології.