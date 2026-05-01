Google обійшов Японію та Індію за капіталізацією — ринкова вартість сягнула $4,5 трлн

Ринкова капіталізація Alphabet, материнської компанії Google, досягла позначки близько $4,5 трлн. Стрімке зростання акцій відбулося на фоні сильних фінансових результатів та глобального буму штучного інтелекту. За рівнем вартості компанія фактично випередила річний ВВП таких країн, як Японія та Індія, закріпивши статус одного з найдорожчих активів планети.

Alphabet тепер входить до вузького кола компаній із капіталізацією понад $4 трлн і веде боротьбу з Nvidia за статус найдорожчої компанії світу.

Штучний інтелект як головний двигун зростання

Основним драйвером успіху стали масивні інвестиції в AI-технології, зокрема розвиток моделі Gemini та розширення можливостей хмарних сервісів.

Ключові фінансові показники:

Загальна виручка: зросла більш ніж на 20% у річному вимірі.

Чистий прибуток: продемонстрував вибухове зростання — понад 80%.

Google Cloud: доходи підрозділу збільшилися більш ніж на 60%, що свідчить про ажіотажний попит на AI-інфраструктуру.

Ринкова оцінка: на відміну від Meta та Microsoft, Alphabet отримав більш прихильну реакцію інвесторів щодо витрат на штучний інтелект.

Стабільне зростання Google Cloud підтверджує, що бізнес та державні структури дедалі активніше інтегрують інструменти штучного інтелекту у свою діяльність.

Нагадаємо, Google підписав угоду з Пентагоном про секретне використання технологій ШІ. Техногігант уклав контракт із Міністерством оборони США, згідно з яким Пентагон може застосовувати розробки компанії для будь-яких законних урядових цілей без права вето з боку Google.