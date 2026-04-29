Google підписав угоду з Пентагоном про секретне використання технологій ШІ

Техногігант Google уклав контракт із Міністерством оборони США на використання штучного інтелекту в секретних проєктах. Згідно з документом, Пентагон отримує право застосовувати розробки компанії для будь-яких законних урядових цілей, а Google не матиме права накладати вето на ці рішення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Угода дозволяє військовим інтегрувати ШІ у класифіковані мережі для виконання конфіденційних завдань. Йдеться про широкий спектр застосувань: від планування складних військових місій до розробки систем наведення та вибору цілей.

Військовий контроль та етичні обмеження

Контракт передбачає, що Google має адаптувати фільтри та налаштування безпеки своїх моделей під конкретні запити уряду США. Це фактично передає контроль над використанням комерційних технологій у руки військових стратегів.

Основні положення угоди:

Відсутність вето — Google не може втручатися в законне використання технологій Пентагоном.

Нагляд — системи не повинні використовуватися для створення повністю автономної зброї без контролю людини.

Конфіденційність — ШІ заборонено застосовувати для внутрішнього масового спостереження за громадянами.

У Google зазначили, що підтримка національної безпеки через надання доступу до API є "відповідальним підходом". Раніше, у 2025 році, Пентагон уже уклав подібні контракти на суму близько 200 млн доларів кожен з іншими лідерами ринку — OpenAI та Anthropic.

Стратегічне значення для оборони

Для Пентагону залучення цивільних ШІ-моделей є критично важливим для модернізації армії. Військові наголошують, що технології Google допоможуть швидше обробляти розвідувальні дані та підвищувати точність операцій.

При цьому речник компанії підкреслив, що всі проєкти реалізуються з дотриманням галузевих стандартів безпеки, проте фінальне слово щодо цілей використання тепер залишається за Міноборони США.

Нагадаємо, OpenAI розглядає новий контракт з НАТО після угоди з Пентагоном. Сем Альтман заявив, що компанія планує розгорнути свої технології в мережах Альянсу для посилення колективної безпеки. Це свідчить про глобальний тренд переходу ШІ-розробників від суто цивільних продуктів до тісної співпраці з оборонними структурами.