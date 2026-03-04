OpenAI розглядає новий контракт з НАТО після угоди з Пентагоном

OpenAI розглядає контракт з Північноатлантичним альянсом на впровадження своєї технології ШІ на тлі поспішної угоди з Пентагоном.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Розробник ChatGPT спочатку заявив на зустрічі компанії, що планує розгорнути ШІ у всіх мережах НАТО, але речниця OpenAI пізніше пояснила, що можливість контракту стосувалася "незасекречених мереж".

Раніше стало відомо, що OpenAI погодилась дозволити Пентагону використовувати свої системи ШІ. Пізніше Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман у відповідь на технічні суперечки заявив, що технології не мають використовувати розвідувальні органи для стеження за громадянами та резидентами США. Також він зазначив, що угода виглядала як спроба скористатися конфліктом Пентагону з конкурентом – компанією Anthropic.

Конфлікт між Міністерством війни США та Anthropic

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей висловив публічну незгоду використовувати ШІ для масового внутрішнього стеження або для живлення повністю автономної зброї. Президент США Дональд Трамп наказав уряду припинити співпрацю з конкурентом Anthropic, виключивши Claude з усіх систем.

Anthropic — провідна компанія, яка однією з перших розгорнула свої моделі ШІ у Пентагоні. Claude використовувалась у структурах національної безпеки, розвідці, плануванні кібероперацій.

Нагадаємо, що компанії SpaceX та xAI Ілона Маска змагаються у новому секретному конкурсі Пентагону щодо створення технології автономного керування дронів за допомогою голосу.