Компанії Маска планують розробити технологію автономного керування дронів для Пентагону

Компанії SpaceX та xAI Ілона Маска змагаються у новому секретному конкурсі Пентагону щодо створення технології автономного керування дронів за допомогою голосу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел агенства, компанії Маска входять до числа небагатьох, які були обрані для участі в конкурсі Пентагону на 100 мільйонів доларів США.

Зазначається, що сам конкурс був запущений у січні 2026 року із призовим фондом $100 млн і триватиме близько шести місяців. Його метою є створення програмного забезпечення, яке перетворює голосові команди на цифрові інструкції для одночасного керування кількома дронами в повітрі та на морі, включаючи автономне переслідування цілей.

Хоча вже зараз можна керувати кількома дронами одночасно, розробка програмного забезпечення для управління кількома дронами в морі та в повітрі у вигляді рою, здатного автономно переміщатися в погоні за метою, залишається складним завданням.

Співрозмовники розповіли Bloomberg, що ці змагання проходитимуть поетапно, залежно від успіху та зацікавленості учасників.

Агенство нагадує, що SpaceX є давнім підрядником в оборонній галузі США. Компанія зосереджена на створенні багаторазових космічних ракет і супутників для дослідження космосу, військового зв'язку та розвідувальних систем, а не на програмному забезпеченні для наступальної зброї.

У лютому Маск оголосив про злиття своєї космічної компанії SpaceX із розробником штучного інтелекту xAI.

Участь двох компаній Маскау конкурсі на новий напрямок розробки зброї на базі штучного інтелекту, знаменує собою новий та потенційно суперечливий крок для мільярдера, констатує Bloomberg.

Маск раніше виступав за заборону наступальної автономної зброї, яка може вибирати та вражати самостійно обрані цілі та діяти поза межами реального людського контролю.

Раніше повідомлялося, що Пентагон планує закупити понад 200 тисяч ударних дронів протягом 2026 і 2027 років на один мільярд доларів і вже оголосив перелік із 25 постачальників, яких запросили до першого етапу оборонної програми Drone Dominance Program. Серед них українській виробник FPV-дронів "Генерал Черешня" та компанія Ukrainian Defense Drones.