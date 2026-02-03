Маск об'єднав космос і ШІ: SpaceX офіційно купує xAI за чверть трильйона доларів

Ілон Маск оголосив про злиття своєї космічної компанії SpaceX із розробником штучного інтелекту xAI.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Зазначається, що ця рекордна угода фактично об'єднує космічні технології з можливостями штучного інтелекту, інтегруючи розробника чат-бота Grok у структуру ракетно-супутникової корпорації

Рекордна сума та нова оцінка бізнесу

Ця транзакція стала найбільшою угодою зі злиття та поглинання (M&A) у світовій історії, побивши 25-річний рекорд поглинання німецької Mannesmann компанією Vodafone ($203 млрд). В межах угоди:

SpaceX оцінюється в 1 трильйон доларів ;

оцінюється в ; xAI оцінюється у 250 мільярдів доларів.

Після об’єднання вартість однієї акції компанії очікується на рівні $527. Інвестори xAI отримають частку в SpaceX за коефіцієнтом 0,1433, а деякі керівники зможуть обрати виплату готівкою.

ШІ для підкорення космосу

Маск описав злиття як «наступну книгу» в місії своїх компаній. Мета об'єднання — масштабування обчислювальних потужностей xAI для потреб космічних програм та створення «розумного сонця» для поширення свідомості до зірок.

Фактично, SpaceX отримує власні потужні центри обробки даних, що дозволить їй напряму конкурувати з такими гігантами, як Alphabet (Google), Meta, Amazon та OpenAI.

Крок до найбільшого IPO в історії

Злиття відбувається в ідеальний момент: SpaceX готується до виходу на фондовий ринок (IPO) вже цього року.

За попередніми прогнозами аналітиків, після публічного розміщення акцій оцінка об’єднаного гіганта може перевищити 1,5 трильйона доларів.

Ця угода остаточно консолідує "Мускономію" — бізнес-імперію Маска, куди також входять Tesla, Neuralink та The Boring Company, перетворюючи їх на взаємопов’язану технологічну наддержаву.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що Маск розглядає можливість консолідації своїх найбільших активів, обговорюючи потенційне злиття SpaceX із виробником електрокарів Tesla або компанією штучного інтелекту xAI.

Також компанія Ілона Маска SpaceX розглядає можливість у середині червня залучити до $50 мільярдів при ⁠оцінці приблизно $1,5 трильйона, що зробить IPO найбільшим в історії.