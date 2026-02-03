Маск объединил космос и ШИ: SpaceX официально покупает xAI за четверть триллиона долларов

Илон Маск объявил о слиянии своей космической компании SpaceX с разработчиком искусственного интеллекта xAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Отмечается, что это рекордное соглашение фактически объединяет космические технологии с возможностями искусственного интеллекта, интегрируя разработчика чат-бота Grok в структуру ракетно-спутниковой корпорации.

Рекордная сумма и новая оценка бизнеса

Эта транзакция стала крупнейшим соглашением по слиянию и поглощению (M&A) в мировой истории, побив 25-летний рекорд поглощения немецкой Mannesmann компанией Vodafone ($203 млрд). В рамках сделки:

SpaceX оценивается в 1 триллион долларов ;

оценивается в ; xAI оценивается в 250 миллиардов долларов .

После объединения стоимость одной акции компании ожидается на уровне $527. Инвесторы xAI получат долю в SpaceX по коэффициенту 0,1433, а некоторые руководители смогут выбрать выплату наличными.

ШИ для покорения космоса

Маск описал слияние как "следующую книгу" в миссии своих компаний. Цель объединения — масштабирование вычислительных мощностей xAI для нужд космических программ и создание «умного солнца» для распространения сознания звезд.

Фактически, SpaceX получает собственные мощные центры обработки данных, что позволит ей напрямую конкурировать с такими гигантами как Alphabet (Google), Meta, Amazon и OpenAI .

Шаг к крупнейшему IPO в истории

Слияние происходит в безупречный момент: SpaceX готовится к выходу на фондовый рынок (IPO) уже в этом году.

По предварительным прогнозам аналитиков, после публичного размещения акций оценка объединенного гиганта может превысить 1,5 триллиона долларов .

Это соглашение окончательно консолидирует "Мускономию" — бизнес-империю Маска, в которую также входят Tesla, Neuralink и The Boring Company, превращая их в взаимосвязанную технологическую сверхдержаву.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Маск рассматривает возможность консолидации своих самых крупных активов, обсуждая потенциальное слияние SpaceX с производителем электрокаров Tesla или компанией искусственного интеллекта xAI.

Также компания Илона Маска SpaceX рассматривает возможность в середине июня привлечь до $50 миллиардов при ⁠оценке примерно $1,5 триллиона, что сделает IPO самым большим в истории.