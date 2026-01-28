Запланована подія 2

SpaceX Илона Маска планирует IPO в июне 2026 года с отметкой в $1,5 трлн

SpaceX
SpaceX может привлечь до $50 млрд при оценке около $1,5 трлн / Depositphotos

Компания Илона Маска SpaceX рассматривает возможность в середине июня привлечь до $50 миллиардов при ⁠оценке примерно $1,5 триллиона, что сделает IPO самым большим в истории.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что компания рассчитывает привлечь вдвое больше средств, чем упоминалось ранее, что делает выход компании на биржу самым крупным в истории по размеру сделки после IPO Saudi Aramco на $29 миллиардов в 2019 году. В результате IPO рыночная капитализация ‌ Aramco составила $1,7 триллиона – единственное в истории завершенное размещение с отметкой свыше $1 триллиона.

Хотя Маск долго высказывался в пользу того, чтобы SpaceX оставалась частной фирмой, по словам источников, знакомых с его позицией, роста стоимости компании и успеха ее проекта спутникового интернета Starlink привели к просмотру стратегии.

SpaceX планирует привлечь Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley в качестве ведущих андеррайтеров.

SpaceX ориентируется на середину июня, в период редкого сближения Юпитера и Венеры и в канун дня рождения Маска.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX провела инсайдерскую продажу акций, в результате которой ее оценка достигла примерно 800 миллиардов долларов США. Это сделало производителя ракет и спутников самой ценной закрытой компанией в мире и стало подготовительным этапом для крупнейшего первичного публичного размещения акций (IPO) в истории.

Автор:
Светлана Манько