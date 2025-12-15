SpaceX оценивается в $800 млрд и готовится к публичному размещению акций в 2026 году

Компания SpaceX Илона Маска провела инсайдерскую продажу акций, в результате которой ее оценка достигла примерно 800 миллиардов долларов США. Это делает производителя ракет и спутников самой ценной закрытой компанией в мире и может стать подготовительным этапом для крупнейшего первичного размещения акций (IPO) в истории.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По данным внутренней записки финансового директора Бретта Джонсена, последняя цена акции составляет 421 доллар, что почти вдвое превышает показатель в 212 долларов за акцию, установленный в июле при оценке в 400 миллиардов долларов.

SpaceX планирует возможное IPO в 2026 году с целью финансирования амбициозных проектов, включая:

разработку ракеты Starship;

строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом в космосе;

создание лунной базы

Если компания реализует IPO, она намерена привлечь более 30 миллиардов долларов, а акцию оценить примерно в 1,5 триллиона долларов, что приблизит ее к рекордной рыночной стоимости Saudi Aramco на листинге 2019 года.

SpaceX регулярно проводит тендерные предложения для акционеров и сотрудников, предоставляя возможность обменять акции на наличные деньги или приобрести дополнительные акции. Текущая оценка компании является, в частности, предпосылкой для будущего IPO.

Компания остается лидером космической отрасли благодаря ракете Falcon 9 и системе спутникового интернета Starlink, обслуживающей миллионы пользователей по всему миру.

Время проведения IPO и окончательная оценка компании пока не определены, и SpaceX может принять решение не проводить публичное размещение акций.

Напомним, что украинский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" начинает подготовку к общенациональному тестированию инновационной технологии Starlink Direct to Сell от компании SpaceX. Это вторая волна этого процесса, которая охватит все территории Украины, за исключением приграничных зон, территорий ведения боевых действий и временно оккупированных территорий. Целью технологии является обеспечить критически необходимую связь в местах, где отсутствует наземное покрытие.