Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

SpaceX оценивается в $800 млрд и готовится к публичному размещению акций в 2026 году

SpaceX
SpaceX оценивается в $800 млрд / Pexels

Компания SpaceX Илона Маска провела инсайдерскую продажу акций, в результате которой ее оценка достигла примерно 800 миллиардов долларов США. Это делает производителя ракет и спутников самой ценной закрытой компанией в мире и может стать подготовительным этапом для крупнейшего первичного размещения акций (IPO) в истории.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По данным внутренней записки финансового директора Бретта Джонсена, последняя цена акции составляет 421 доллар, что почти вдвое превышает показатель в 212 долларов за акцию, установленный в июле при оценке в 400 миллиардов долларов.

SpaceX планирует возможное IPO в 2026 году с целью финансирования амбициозных проектов, включая:

  • разработку ракеты Starship;
  • строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом в космосе;
  • создание лунной базы

Если компания реализует IPO, она намерена привлечь более 30 миллиардов долларов, а акцию оценить примерно в 1,5 триллиона долларов, что приблизит ее к рекордной рыночной стоимости Saudi Aramco на листинге 2019 года.

SpaceX регулярно проводит тендерные предложения для акционеров и сотрудников, предоставляя возможность обменять акции на наличные деньги или приобрести дополнительные акции. Текущая оценка компании является, в частности, предпосылкой для будущего IPO.

Компания остается лидером космической отрасли благодаря ракете Falcon 9 и системе спутникового интернета Starlink, обслуживающей миллионы пользователей по всему миру.

Время проведения IPO и окончательная оценка компании пока не определены, и SpaceX может принять решение не проводить публичное размещение акций.

Напомним, что украинский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" начинает подготовку к общенациональному тестированию   инновационной технологии Starlink Direct to Сell от компании SpaceX. Это вторая волна этого процесса, которая охватит все территории Украины, за исключением приграничных зон, территорий ведения боевых действий и временно оккупированных территорий. Целью технологии является обеспечить критически необходимую связь в местах, где отсутствует наземное покрытие.

Автор:
Татьяна Гойденко