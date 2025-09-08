SpaceX Маска купит лицензии на радиочастотный спектр у EchoStar за 17 миллиардов долларов

Компания SpaceX Илона Маска объявила о приобретении лицензий на радиочастотный спектр у EchoStar за 17 миллиардов долларов. Это масштабное соглашение является ключевым для развития спутниковой сети Starlink, позволяя ему значительно расширить свои возможности в сфере связи 5G.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

В рамках договоренностей абоненты Boost Mobile от EchoStar получат доступ к услуге Starlink Direct to Cell, что обеспечит спутниковую связь в ранее недоступных регионах.

Приобретение лицензий позволит SpaceX приступить к строительству и развертыванию модернизированных спутников с лазерным подключением, что, по словам компании, увеличит емкость сети "более чем в 100 раз". Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что сделка поможет "покончить с мобильными мертвыми зонами по всему миру".

Новость вызвала значительные колебания на фондовых рынках: акции EchoStar выросли на 19%, в то время как акции ведущих операторов, таких как AT&T, T-Mobile и Verizon упали на 2-3%.

Рост спроса на мобильные данные в США стремительно набирает обороты, что подчеркивает актуальность этого соглашения. С 2020 года SpaceX запустила более 8000 спутников Starlink, создавая глобальную сеть. Около 600 из них, которые компания называет "башнями сотовой связи в космосе", были запущены специально для сети прямой связи.

Ключевым для развертывания более крупных спутников станет ракета Starship. Ожидается, что первые операционные миссии для Starlink начнутся в начале следующего года.

Напомним, в июле администрация Дональда Трампа решила не расторгать контракты с компанией Илона Маска SpaceX, поскольку большинство сделок критически важны для Пентагона и NASA.