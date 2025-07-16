Маск продает долю SpaceX: компания оценена в рекордные $400 миллиардов

Компания Илона Маска SpaceX планирует очередной раунд продаж акций для инсайдеров, в рамках которого компания предварительно оценена в $400 миллиардов. Цена за акцию составит $212 — заметно больше $185 в предыдущем раунде финансирования в декабре 2024 года, когда оценка компании достигала $350 миллиардов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Таким образом, SpaceX сохраняет статус самой дорогой частной компании в мире. Официальные представители SpaceX отказались от комментариев по поводу сделки.

По информации источников, компания выкупит акции у сотрудников и других акционеров на общую сумму до 1,25 миллиарда долларов. Такая схема позволяет ранним работникам и первым инвесторам частично монетизировать свои активы без вывода компании на публичный рынок.

Основными источниками доходов SpaceX остаются космические программы — в том числе ракеты Falcon и супертяжелая система Starship, — а также спутниковый интернет Starlink, который, по оценкам источников, генерирует более половины ежегодной выручки компании.

Параллельно с соглашением SpaceX Илон Маск продолжает привлекать инвестиции для своего нового проекта по искусственному интеллекту – xAI Holdings. По данным Bloomberg, компания ведет переговоры о финансировании на сумму $10 миллиардов за отметки в $200 миллиардов.

Заметим, Украина обсуждала с основателем SpaceX Илоном Маском использование россиянами систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как вопрос получил публичный резонанс. Украина предложила SpaceX алгоритм, чтобы остановить использование россиянами Starlink. Что-то подобное делала компания с правительством Израиля.